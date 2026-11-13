Orbán Áronék ügyében nyoma sincs visszaszerezhető közvagyonnak

Az átvett ügyek irataihoz és bizonyítékaihoz a hivatal közvetlen hozzáférést szerez, és maga dönthet a további nyomozati cselekményekről. Orbán Áron ügyének átvételében tehát a politikai okok mellett az átvétellel járó információs hozzáférés is szerepet játszhatott.

Lapunk éppen ezért kérdéseket küldött az NVVH-hoz. A Magyar Nemzet egyebek mellett arra szeretne választ kapni, milyen jogi és szakmai indokok alapján vették át az Orbán Áront érintő nyomozást, illetve, hogy azonosítottak-e visszaszerezhető közvagyont. Amennyiben érkezik tájékoztatás a hatóságtól, közöljük.