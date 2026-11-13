Orbán Áronék ügyében nyoma sincs visszaszerezhető közvagyonnak

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Noha a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal első négy eljárásából három közpénzekhez kapcsolódó visszaélések gyanúját érinti, Orbán Áron ügyében nyoma sincs visszaszerezhető közvagyonnak. Érthetetlen tehát, hogy az NVVH miért vonta magához a volt miniszterelnök testvérével szemben folyó büntetőeljárást, amelynek nyomozati cselekményeiről a baloldali sajtó hirtelen igencsak jól értesültté vált.

Munkatársunktól
2026. 11. 13. 14:51
Orbán Áronék ügyében nyoma sincs visszaszerezhető közvagyonnak
Az Unger Anna (képünkön) vezette NVVH első négy ügye közé került az Orbán Áront érintő büntetőeljárás is, noha abban egyelőre nem azonosítható visszaszerezhető közvagyon. Fotó: Polyák Attila

Az átvett ügyek irataihoz és bizonyítékaihoz a hivatal közvetlen hozzáférést szerez, és maga dönthet a további nyomozati cselekményekről. Orbán Áron ügyének átvételében tehát a politikai okok mellett az átvétellel járó információs hozzáférés is szerepet játszhatott.

Lapunk éppen ezért kérdéseket küldött az NVVH-hoz. A Magyar Nemzet egyebek mellett arra szeretne választ kapni, milyen jogi és szakmai indokok alapján vették át az Orbán Áront érintő nyomozást, illetve, hogy azonosítottak-e visszaszerezhető közvagyont. Amennyiben érkezik tájékoztatás a hatóságtól, közöljük. 

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