Orbán Viktor megszólalt Varga Judit visszatéréséről

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A miniszterelnök szerint Varga Juditban nagy erők és nagy tehetség rejlik, ugyanakkor arról nem kívánt találgatásokba bocsátkozni, hogy a volt igazságügyi miniszter lehet-e a Fidesz következő miniszterelnök-jelöltje. Orbán Viktor az ENSZ-főtitkári jelöléséről szóló híreket sem kommentálta, a tao-rendszer esetleges kivezetését viszont tragikusnak nevezte.

Gábor Márton
2026. 11. 13. 13:55
Orbán Viktor megszólalt Varga Judit visszatéréséről
A Fidesz elnöke értékelte a legújabb belpolitikai eseményeket Forrás: Facebook / Orbán Viktor

A beszélgetés végén a magyar sport finanszírozásának kérdése is szóba került. A kérdező arra hívta fel a figyelmet, hogy januártól kivezethetik a társaságiadó-támogatás rendszerét, a tao-t, amelynek esetleges megszűnését Orbán Viktor tragikusnak nevezte. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a rendszer elfogadtatásáért éveken keresztül küzdött Brüsszellel, és személyesen is részt vett a jogi konstrukció kialakításában. Szerinte a tao olyan adózási forma, amely lehetővé teszi, hogy jelentős pénzügyi források jussanak a népszerű csapatsportágakhoz.

Orbán Viktor úgy látja, a támogatási forma különösen fontos a látványsportok versenyképessége szempontjából, hiszen a sporteredmények példaképeket teremtenek, akik újabb generációkat ösztönözhetnek sportolásra. Példaként Szoboszlai Dominikot és a kézilabdázó Nagy Lászlót említette, hangsúlyozva, hogy a sikeres sportolók hatására egyre több gyermek választja az adott sportágat.

Ezért onnan nem pénzt kell elvenni, oda pénzt kell tenni, minél többet, annál jobb

 – jelentette ki a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Forrás: Facebook / Orbán Viktor)

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