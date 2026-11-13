Orbán Viktor megszólalt Varga Judit visszatéréséről

A beszélgetés végén a magyar sport finanszírozásának kérdése is szóba került. A kérdező arra hívta fel a figyelmet, hogy januártól kivezethetik a társaságiadó-támogatás rendszerét, a tao-t, amelynek esetleges megszűnését Orbán Viktor tragikusnak nevezte. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy a rendszer elfogadtatásáért éveken keresztül küzdött Brüsszellel, és személyesen is részt vett a jogi konstrukció kialakításában. Szerinte a tao olyan adózási forma, amely lehetővé teszi, hogy jelentős pénzügyi források jussanak a népszerű csapatsportágakhoz.

Orbán Viktor úgy látja, a támogatási forma különösen fontos a látványsportok versenyképessége szempontjából, hiszen a sporteredmények példaképeket teremtenek, akik újabb generációkat ösztönözhetnek sportolásra. Példaként Szoboszlai Dominikot és a kézilabdázó Nagy Lászlót említette, hangsúlyozva, hogy a sikeres sportolók hatására egyre több gyermek választja az adott sportágat.

Ezért onnan nem pénzt kell elvenni, oda pénzt kell tenni, minél többet, annál jobb

– jelentette ki a miniszterelnök.