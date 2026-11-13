Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Forrás: Facebook)
Orbán Viktor: Tragikus lenne, ha elvennének a magyar sport támogatásából
A Fidesz elnöke szerint tragikus következményekkel járna, ha csökkennének a magyar sport támogatására fordított források. A volt miniszterelnök egy közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy a látványsportok finanszírozását nem visszafogni, hanem tovább növelni kell, hiszen az élsportolók példaképként szolgálnak a fiatalabb generációk számára.
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