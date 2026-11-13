Lélektani határt törtek át Orbán Viktor osztrák szövetségesei, Magyar Péteréi a kanyarban sincsenek

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Nem kérdés már az FPÖ elsöprő népszerűsége, csak az, engedik-e majd kormányt alakítani.

Szőcs László
2026. 11. 13. 13:05
Lélektani határt törtek át Orbán Viktor osztrák szövetségesei, Magyar Péteréi a kanyarban sincsenek
Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt vezetője Fotó: TOBIAS STEINMAURER Forrás: APA-Images

Első lett, de kormányra nem juthatott  

Kickl ausztriai politikai előretörésének egyik fontos állomása a 2024-es parlamenti választás volt, amelyen az FPÖ végzett az első helyen, 28,8 százalékos eredménnyel. Alexander van der Bellen köztársasági elnök azonban szakított a korábbi gyakorlattal: kezdetben nem a választás győztesének adott kormányalakítási megbízást, mivel egyik parlamenti párt sem jelezte együttműködési szándékát Kickllel. A politikai egyeztetések és más koalíciós tárgyalások kudarca után 2025 elején mégis megbízta őt a kormányalakítással. A tárgyalások azonban februárban az ÖVP-vel is meghiúsultak.

Austria's President Alexander Van der Bellen speaks during a commemoration event at a central square in Graz, southeastern Austria, on June 11, 2025 one day after ten people died in a school shooting in the city. A former student killed 10 people when he opened fire at a high school in southeastern Austria on June 10, 2025 before taking his own life, authorities said, in an unprecedented case of deadly gun violence that stunned the Alpine country. Heavily armed police, a helicopter and paramedics descended on the Dreierschuetzengasse high school in Graz after the 21-year-old lone shooter struck, police said. (Photo by ERWIN SCHERIAU / APA / AFP) / Austria OUT
Alexander van der Bellen osztrák elnök. Fotó: ERWIN SCHERIAU / APA

A mostani közvélemény-kutatás azt jelzi, hogy a politikai akadályok ellenére az FPÖ támogatottsága tovább erősödött. A 40 százalékos eredmény pedig már nem egyszerűen választási győzelmet, hanem az osztrák politikai erőviszonyok alapvető átrendeződésének lehetőségét vetíti előre. A következő ausztriai parlamenti választás 2029-ben lenne esedékes. 

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