Lélektani határt törtek át Orbán Viktor osztrák szövetségesei, Magyar Péteréi a kanyarban sincsenek

Első lett, de kormányra nem juthatott

Kickl ausztriai politikai előretörésének egyik fontos állomása a 2024-es parlamenti választás volt, amelyen az FPÖ végzett az első helyen, 28,8 százalékos eredménnyel. Alexander van der Bellen köztársasági elnök azonban szakított a korábbi gyakorlattal: kezdetben nem a választás győztesének adott kormányalakítási megbízást, mivel egyik parlamenti párt sem jelezte együttműködési szándékát Kickllel. A politikai egyeztetések és más koalíciós tárgyalások kudarca után 2025 elején mégis megbízta őt a kormányalakítással. A tárgyalások azonban februárban az ÖVP-vel is meghiúsultak.