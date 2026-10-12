A Tisza-kormány a vagyonadóval levágja az aranytojást tojó tyúkot is, és emeli az élelmiszerárakat

Súlyos következmény lehet a beruházások visszafogása

Nagy István szerint a több generáció alatt felépített gazdaságoknál különösen fontos, hogy a tulajdonrészeket hogyan állapítják meg, illetve milyen szabályok vonatkoznak a családon belüli vagyonmegosztásra és a gazdaság átadására.

A beruházások visszafogása lehet az egyik legsúlyosabb következménye ennek az adótehernek. Azaz az aranytojást tojó tyúk levágása.

Az agráriumban a tulajdonos éves vagyonadó-kötelezettsége nagyobb osztalékkivételi szándékot és likviditási igény növekedést fog eredményezni. Kevesebb vállalati forrás fog beruházásokra jutni. Ennek következtében elhalasztott fejlesztések, és romló versenyképességi mutatók várhatók.

A volt miniszter szerint a társadalmi egyeztetésben öt kérdést érdemes részletesen tisztázni.

A termőföld és a termeléshez szükséges vállalkozói vagyon kap-e különleges elbírálást?

Hogyan értékelik az agrárvállalkozások tulajdonrészeit, és miként veszik figyelembe a hiteleket?

Lesz-e hosszabb fizetési halasztás vagy mentesség azokban az években, amikor a gazdaság veszteséges vagy súlyos természeti kárt szenved?

Hogyan védik a generációváltás előtt álló családi gazdaságokat?

Készült-e agrárágazati hatásvizsgálat a beruházásokra, foglalkoztatásra és élelmiszer-feldolgozásra?

– A vagyonadóval kapcsolatos agrárszakmai vita középpontjában nem pusztán az adókulcsnak kell állnia, hanem annak, hogy a szabályozás különbséget tud-e tenni a személyes vagyon és a termelésbe fektetett tőke között. Az agráriumban nem elegendő megállapítani, hogy egy gazdának mennyit ér a vagyona. Azt is meg kell vizsgálni, hogy ez a vagyon mennyi jövedelmet termel, és mennyi pénz szükséges a gazdaság fenntartásához – mondta.

Nagy Isvtán emlékeztetett: Magyarországon a földszerzési maximum főszabály szerint 300 hektár természetes személyenként. Ezt a 2013. évi CXXII. törvény, a földforgalmi törvény szabályozza. Fontos azonban két fogalmat megkülönböztetni. Földszerzési maximum: 300 hektár. Ennyi termőföld tulajdonjogát szerezheti meg főszabály szerint egy földműves. Birtokmaximum főszabály szerint 1200 hektár. Ez a saját tulajdonú és a más jogcímen használt földek együttes területére vonatkozik, bizonyos kivételekkel. A jogszabály a kedvezményes birtokmaximumot bizonyos állattartók és más meghatározott termelők esetében 1800 hektárban állapítja meg. A vagyonadó szempontjából pedig ez a lényeg. A magánszemély legfeljebb 300 hektárnyi földtulajdonának értékét, valamint a gazdasági társaságokban meglévő tulajdonrészeinek értékét külön kell vizsgálni. A bérelt föld nem válik a bérlő tulajdonává.

– A legfontosabb, amire rá kívánok mutatni, miszerint előfordulhat, hogy egy gazdálkodónak jelentős vagyona van, de az éves jövedelme nem elegendő az új adóteher biztonságos finanszírozására – hangsúlyozta.

A mezőgazdasági jövedelem jelentős ingadozása miatt egy állandó vagyonadó arányaiban sokkal nagyobb teher lehet egy gyenge termésű évben.

Az élelmiszeripari és állattenyésztési beruházásoknál külön vizsgálni kell, hogy az adó hatására csökken-e a vállalkozásokban visszaforgatott nyereség.

Nagy István kitért arra is, hogy a kormány a nagy vagyonok arányosabb közteherviselését célozza; az agrárszakmai kockázat pedig abban áll, hogy a termeléshez lekötött vagyon értéke és az abból származó éves pénzjövedelem nem feltétlenül áll arányban egymással.