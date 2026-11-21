Az egyenlítés után úgy tűnt, a Ferencváros lendületbe jöhet, ám a 68. percben Daniel Stefulj szabadrúgásból ívelt a kapu elé, Bánáti továbbfejelte a labdát, a tétovázó ferencvárosi védők között pedig ismét Luka Kulenovic reagált a leggyorsabban. A bosnyák támadó közelről a jobb alsó sarokba lőtt, így újra a győriek vezettek.

A hajrában a Fradi kitámadott az egyenlítés érdekében, a győriek pedig a hosszabbításban végleg eldöntötték a mérkőzést.

A 95. percben Bennette alakította ki a 3-1-es végeredményt.

Borbély Balázst a saját korábbi csapata állította meg

Borbély Balázs irányításával az ETO a 2025/26-os idényben tizenhárom év után lett ismét magyar bajnok, ráadásul éppen a Ferencvárost előzte meg egyetlen ponttal. A szakember a bajnoki ünneplés után elhagyta Győrt, és a fővárosi zöld-fehérek vezetőedzője lett. Szeptemberben még sikerrel vette a korábbi csapata elleni első találkozót: a Ferencváros 3-0-ra győzött Győrben. Ezúttal azonban fordult a kocka.

A mérkőzés előtt az FTC tizenegy forduló óta veretlen volt az NB I-ben, és ha az ETO ellen sem kapott volna ki, Borbély saját, még a győriekkel felállított veretlenségi sorozatát dönthette volna meg.

A címvédő ETO azonban nemcsak megakadályozta ezt, hanema bajnoki címért zajló versenyfutásban is fontos három pontot szerzett a tabella élére állva.

NB I, 14. forduló

Ferencváros–ETO FC 1-3 (0-1)

Gólszerzők: Yusuf (56.), illetve Kulenovic (1., 68.), Bennette (90+5.)

Korábban:

Puskás Akadémia–MTK Budapest 1-2

Újpest–Kisvárda 0-0