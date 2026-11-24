A politikusok azt is kifogásolták, hogy az ügyészség korábbi határozata nem állapított meg bűncselekményt. Álláspontjuk szerint több lényeges körülmény tisztázatlan maradt, ezért újabb jogi lépéseket helyeztek kilátásba. Panyi Miklós bejelentette, hogy a legfőbb ügyészhez fordulnak, mert szerintük a történtek alaposabb kivizsgálást indokolnak.

A sajtótájékoztatón Pócs János arról beszélt, hogy a Tisza Párt a gyermekvédelem ügyét politikai célokra használta fel, és a Martin-interjú is a választási kampány részévé vált. A Tisza visszautasította a vádakat.