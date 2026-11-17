Míg a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) arról tájékoztatta lapunkat, hogy a sajtóközleményre hozzájuk még nem érkezett hivatalos válasz a minisztériumtól. Azt ugyanakkor jelezték, hogy Hoffman István önkormányzat államtitkár november 12-én a zalakarosi Regionális Polgármesteri Fórumukon tartott előadásából úgy tudják, hogy a minisztérium november és december hónapban is tervezi az ÖNET ülésének összehívását.

Megszüntetnék az önkormányzatokat?

A közösségi oldalán reagált az önkormányzatok lépésére Navracsics Tibor. Az Orbán-kormányok szakminisztere szerint nem lehet úgy érdemi vitát folytatni a költségvetésről, hogy az önkormányzati szövetségek ne kapjanak előzetes tájékoztatást. Felidézte, hogy

amikor a saját kormányzásuk idején az önkormányzatokat is érintő szakpolitikai lépésre készültek, akkor az önkormányzati szövetségekkel, a polgármesterekkel, a közgyűlési elnökökkel, valamint a képviselőkkel is egyeztettek.

A volt miniszter kifejezetten károsnak nevezte, hogy a mostani kormány nem tud mit kezdeni az önkormányzatokkal, amiket szerinte meg akarnak szüntetni.

Borítókép: Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter (Fotó: Havran Zoltán)