Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök és Dr. Barna-Szabó Tímea miniszterhelyettes (Fotó: Facebook/Dr. Barna-Szabó Tímea - TISZA)
Lefagyott a tiszás miniszterhelyettes, nem akart választ adni az interpellációra
Barna Szabó Tímea miniszterhelyettes láthatóan nem tudott mit kezdeni az ellenzéki képviselő interpellációjával. A válaszadás során előbb azzal érvelt, hogy nem az előre jelzett témáról kapott kérdést, majd a parlamenti ülésvezetés és a kérdező között is vita alakult ki.
Komment
Összesen 2 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en