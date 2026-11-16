Lefagyott a tiszás miniszterhelyettes, nem akart választ adni az interpellációra

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Barna Szabó Tímea miniszterhelyettes láthatóan nem tudott mit kezdeni az ellenzéki képviselő interpellációjával. A válaszadás során előbb azzal érvelt, hogy nem az előre jelzett témáról kapott kérdést, majd a parlamenti ülésvezetés és a kérdező között is vita alakult ki.

Gábor Márton
2026. 11. 16. 15:48
Lefagyott a tiszás miniszterhelyettes, nem akart választ adni az interpellációra

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök és Dr. Barna-Szabó Tímea miniszterhelyettes (Fotó: Facebook/Dr. Barna-Szabó Tímea - TISZA)

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