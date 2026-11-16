Ráfordult a KDNP-re Magyar Péter, de Rétvári Bence keményen visszavágott a miniszterelnöknek + videó
Nem hagyta magát Rétvári Bence, a házelnöknek is közbe kellett avatkoznia, amikor Magyar Péter ma a parlamentben a KDNP-t alázta.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en