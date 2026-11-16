Ez egyre kínosabb: összevissza beszél Unger Anna, azt sem tudja, mivel gyanúsítják Orbán Áront

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Úgy tűnik, még a saját hivatala által közölt gyanúsítással sincs tisztában Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke. Az ÁVH vezetője a Kossuth rádióban hivatali vesztegetést emlegetett Orbán Áron ügyében, csakhogy a volt miniszterelnök testvérének ügyvédje a Magyar Nemzetnek tisztázta: védencét befolyással üzérkedéssel gyanúsítják. A két bűncselekmény korántsem ugyanaz, a különbséget pedig egy nyomozó hatóság vezetőjének illene ismernie.

Pámer Dávid
2026. 11. 16. 12:09
Ez egyre kínosabb: összevissza beszél Unger Anna, azt sem tudja, mivel gyanúsítják Orbán Áront
Unger Anna azt sem tudja, mit beszél. Forrás: Facebook

Az ügyben két párhuzamos büntetőeljárás folyik: az NNI embercsempészés, az NVVH pedig befolyással üzérkedés miatt nyomoz.

Az NVVH korábbi közleménye szerint egy férfit felbujtóként elkövetett befolyással üzérkedéssel is meggyanúsítottak

Az ügyvéd szerint már korábban együttműködést ajánlott Orbán Áron

A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, hogy Schalkház Éva Edit szerint védence már hetekkel az elfogása előtt felvette a kapcsolatot az NVVH-val. Az ügyvéd szerint ezért érthetetlen volt a november 9-i elfogási akció. 

November 11-én a Budai Központi Kerületi Bíróság harminc napra elrendelte Orbán Áron és három társa letartóztatását. 

A döntés ellen a védelem fellebbezett.

Az ügyvéd szerint védencével szemben még a bűncselekmény megalapozott gyanúja sem áll fenn. Kifogásolta, hogy a gyanúsítás nem határozza meg pontosan az embercsempészéssel érintett személyeket, ellentmondásos adatokat tartalmaz a számukról, és szerinte nem állnak rendelkezésre azok a vízumkérelmek, amelyekre a hatóság hivatkozik.

A védő a bírósági bekísérés körülményeit is sérelmezte. Orbán Áront ugyanis vezetőszáron, a sajtó nyilvánossága előtt, a főbejáraton keresztül vitték az épületbe.

 

Az ügy politikai visszhangot is kiváltott. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök szerint valójában ő a célpont, testvérét pedig eszközként használják fel egy politikai leszámoláshoz. Hozzátette: száz százalékig biztos benne, hogy öccse ártatlan.  A Fidesz ugyancsak politikai indíttatásúnak minősítette az eljárást.

 

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