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Tóth Alex kórházban: Robbie Keane, Szoboszlai, angol és holland sztár is üzent neki

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Sikeres műtéten esett át Tóth Alex, a Bournemouth magyar válogatott labdarúgója, aki combhajlítóizom-sérülése miatt hónapokra kidőlt. A 21 éves középpályás a kórházi ágyból jelentkezett, és elszánt üzenetet küldött a szurkolóknak. Angol klubja hivatalos közleményben számolt be a beavatkozásról, amely után hosszú rehabilitáció vár a korábbi ferencvárosi futballistára. Többek között Robbie Keane, Szoboszlai Dominik, Justin Kluivert és Alex Scott is biztatja.

Szalay Attila
2026. 11. 03. 17:26
Tóth Alex kórházban: Robbie Keane, Szoboszlai, angol és holland sztár is üzent neki
Tóth Alex sikeres műtéten esett át Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
Tóth AlexRobbie KeaneSzoboszlai DominikSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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