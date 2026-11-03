Tóth Alex kórházban: Robbie Keane, Szoboszlai, angol és holland sztár is üzent neki
Sikeres műtéten esett át Tóth Alex, a Bournemouth magyar válogatott labdarúgója, aki combhajlítóizom-sérülése miatt hónapokra kidőlt. A 21 éves középpályás a kórházi ágyból jelentkezett, és elszánt üzenetet küldött a szurkolóknak. Angol klubja hivatalos közleményben számolt be a beavatkozásról, amely után hosszú rehabilitáció vár a korábbi ferencvárosi futballistára. Többek között Robbie Keane, Szoboszlai Dominik, Justin Kluivert és Alex Scott is biztatja.
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