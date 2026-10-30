Tóth Alex sérülése súlyosabb a reméltnél, de a Bournemouth-nak megvan vele a terve

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Az angol labdarúgó-bajnokság tabelláján 13. helyen álló Bournemouth vezetőedzője, Marco Rose pénteken arról számolt be, hogy a magyar válogatott Tóth Alex hónapokig nem áll majd a csapat rendelkezésére.

Wiszt Péter
2026. 10. 30. 11:27
Tóth Alex sérülése súlyosabb a reméltnél, de a Bournemouth-nak megvan vele a terve
Tóth Alex hónapokra kidőlt Forrás: AFC Bournemouth

Korábbi menedzsere, Papp Bence nemrég lapunknak azt nyilatkozta, hogy még mindig hisz benne, hogy Tóth két-három éven belül Európa legjobb középpályásai közé emelkedhet, és már megmutatta, hogy képes PL-szinten futballozni.

 

AFC BournemouthTóth AlexsérülésMarco RoseSzóljon hozzá!

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Pilhál György
idezojelekmagyar honvédség

Százados úr, sejehaj!

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Esztendeje még a Magyar Honvédség toborzókampányának egyik arca volt sudár termetű Pálinkás Szilveszter százados, a honvédelmi miniszter közeli munkatársa, ám egyszer csak megvilágosodott.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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