Korábbi menedzsere, Papp Bence nemrég lapunknak azt nyilatkozta, hogy még mindig hisz benne, hogy Tóth két-három éven belül Európa legjobb középpályásai közé emelkedhet, és már megmutatta, hogy képes PL-szinten futballozni.
Tóth Alex sérülése súlyosabb a reméltnél, de a Bournemouth-nak megvan vele a terve
Az angol labdarúgó-bajnokság tabelláján 13. helyen álló Bournemouth vezetőedzője, Marco Rose pénteken arról számolt be, hogy a magyar válogatott Tóth Alex hónapokig nem áll majd a csapat rendelkezésére.
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