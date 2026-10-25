Tóth Alex csapattársa kimondta, kezdetben mi volt a baj a magyar játékossal Angliában

Rosszkor jött a sérülés, több hétre kidőlhet Tóth Alex

A Bournemouth magyar játékosa számára éppen különösen rosszkor jött az AC Milan elleni Európa-liga-mérkőzésen elszenvedett sérülés. Tóth a második félidőben csereként lépett pályára, de alig negyedórával később combhajlítóizom-probléma miatt le kellett cserélni. A magyar futballista előtt éppen most nyílhatott volna lehetőség a több játékpercre, mivel az angol válogatott Alex Scott sérülés miatt több hétre kiesett, a Bournemouth-nak pedig sűrű a programja a bajnokságban és az európai kupaporondon.

Marco Rose, az angol együttes vezetőedzője a Milan elleni találkozó után még óvatosan fogalmazott, később azonban már komolyabb problémára utalt.

Most néhány hétig nélkülöznünk kell őt. Úgy gondolom, komolyabb izomsérülésről van szó

– mondta Rose.

Kérdés, hogy Tóth milyen gyorsan tud visszatérni, és utána sikerül-e tartósan több játéklehetőséget kiharcolnia a Bournemouth-ban.