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Tóth Alex csapattársa kimondta, kezdetben mi volt a baj a magyar játékossal Angliában

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Tyler Adams, a Bournemouth amerikai válogatott középpályása szerint Tóth Alex rengeteget fejlődött az elmúlt hónapokban, és már sokkal jobban alkalmazkodik a Premier League fizikai követelményeihez. Adams nylítan kimondta, hogy Tóth Alex miben volt lemaradva az elvárt szinthez képest, de a csapattársa már úgy látja, hogy a magyar futballista újabb szintre lépett, ami több játéklehetőséget hozhat számára. A fejlődését azonban most egy sérülés akaszthatja meg, amely miatt akár több hétig is nélkülözheti a Bournemouth.

Szalay Attila
2026. 10. 25. 11:56
Tóth Alex még az út elején jár Angliában Fotó: Ben Whitley Forrás: PA Wire

Rosszkor jött a sérülés, több hétre kidőlhet Tóth Alex

A Bournemouth magyar játékosa számára éppen különösen rosszkor jött az AC Milan elleni Európa-liga-mérkőzésen elszenvedett sérülés. Tóth a második félidőben csereként lépett pályára, de alig negyedórával később combhajlítóizom-probléma miatt le kellett cserélni. A magyar futballista előtt éppen most nyílhatott volna lehetőség a több játékpercre, mivel az angol válogatott Alex Scott sérülés miatt több hétre kiesett, a Bournemouth-nak pedig sűrű a programja a bajnokságban és az európai kupaporondon.

Marco Rose, az angol együttes vezetőedzője a Milan elleni találkozó után még óvatosan fogalmazott, később azonban már komolyabb problémára utalt.

Most néhány hétig nélkülöznünk kell őt. Úgy gondolom, komolyabb izomsérülésről van szó

– mondta Rose.

Kérdés, hogy Tóth milyen gyorsan tud visszatérni, és utána sikerül-e tartósan több játéklehetőséget kiharcolnia a Bournemouth-ban.

Tóth AlexAFC BournemouthPremier LeagueSzóljon hozzá!

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