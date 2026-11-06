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Borbély Balázs is ezt emelte ki: egész Európa a Fraditól hangos

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Csütörtökön története során hatodszor, de 1968 óta először nyert idegenben mérkőzést a Ferencváros labdarúgócsapata topligás együttes ellen. Az Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában az FTC az olasz AC Milan otthonában, Lenny Joseph duplájával, Bamidele Yusuf kiállítása ellenére győzött 2-0-ra. A tabellán harmadik Fradi vezetőedzője, Borbély Balázs mellett Joseph, Osváth Attila és a két gólpasszt jegyzett Kristoffer Zachariassen is értékelt.

Wiszt Péter
2026. 11. 06. 4:15
Borbély Balázs is ezt emelte ki: egész Európa a Fraditól hangos
A Fradi Milánóban is győzött, továbbra is hibátlan Fotó: AFP/Marco Bertorello

Joseph július vége óta először volt eredményes. – Nagyon büszke vagyok magunkra, hogy egy ilyen neves csapat ellen tudtunk nyerni. Már az első félidőben is gólokat szerezhettem volna, de nem voltam ideges ezek után sem. 

Tudtam, hogy jönni fog a gól, és azt is, hogy Kristoffer passzolni fog a második találat előtt. Ez pályafutásom egyik legjobb mérkőzése volt, mindenki boldog lehet és ünnepelhet 

– értékelt a világbajnokságot is megjárt támadó, akit a második gólja után rögtön lecserélt Borbély Balázs.

Osváth Attila jobbhátvédként remekül teljesített, végigjátszotta az összecsapást. – Egész héten videóztuk és elemeztük őket, úgy látszik, sikerült jól felkészülni belőlük. Az első félidőben nem is volt helyzetük, mi viszont több ziccert is kihagytunk. A szünetben megbeszéltük, hogy ezt kell folytatni, és bár akkor már volt nyomás rajtunk, de ezt is jól tudtuk kezelni – mondta a magyar válogatott védő, aki szerint fontos volt, hogy a magyar csapat éhes volt a sikerre.

A Magyar Kupa-győztes Fradi második magyar klubként győzött a San Siróban, előtte a Honvéd éppen ötven éve, az UEFA-kupában nyert 1-0-ra az Internazionale vendégeként. A négy forduló után is százszázalékos, ezzel az El-tabellán a portugál Benfica és az angol Bournemouth mögött harmadik FTC három hét múlva a négypontos szlovén Celjét látja vendégül a főtábla következő körében.

Európa-liga, alapszakasz, 4. forduló:

 

FerencvárosFradilabdarúgó Európa-ligaBorbély BalázsOsváth AttilaKristoffer ZachariassenAC MilanSzóljon hozzá!

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