Rutinos visszatérőkkel és korábban elérhetetlennek tűnt újonccal bővült a magyar válogatott kerete
Marco Rossi kedden jelentette be, kikre számít a magyar labdarúgó-válogatott idei utolsó meccsein, a Grúzia és Észak-Írország elleni NL-találkozókon. Várható volt, hogy felépülése után újra tagja lesz a keretnek Varga Barnabás, Sallai Roland és Callum Styles, akik az első négy fordulóban nem állhattak Rossi rendelkezésére. A szövetségi kapitány újra meghívót küldött Szalai Attilának is, aki a legutóbbi válogatottszünet óta alapember lett lengyel klubjában. Urblík József bemutatkozhat a magyar válogatottban.
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