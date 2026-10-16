A VAR szégyenítette meg a bírót, aki a vétlen csapatot akarta megbüntetni

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Meghökkentő események történtek csütörtökön este Hollandiában. A labdarúgó Konferencialiga első fordulójában a Twente a svájci Thun ellen lépett pályára. A mérkőzés játékvezetője nem állt feladata magaslatán, s akkor még nagyon finoman fogalmaztunk.

Lantos Gábor
2026. 10. 16. 9:00
A hollandiai Konferencialiga meccsen a koszovói bíró miatt szabadultak el az indulatok Fotó: PETER LOUS Forrás: NurPhoto

Az Atalanta edzője is kiborult, az UEFA-t szidta

Az olasz Atalanta csapata 3-1-re nyert a ciprusi Pafos ellen a Konferencialigában. A mérkőzés után a győztes olasz csapat edzője, Maurizio Sarri szokatlan kirohanást intézett az UEFA és a FIFA ellen. A tréner szerint a túlzsúfolt versenynaptár már olyan terhet ró a játékosokra, amelyek egyre nehezebben kezelhetőek.

A vezetőedző a La Gazzetta dello Sport beszámolója szerint azt mondta: „Panaszt kellene benyújtani a ligához, az UEFA-hoz, a FIFA-hoz.” Majd így folytatta: 

Abszurd az egész versenynaptár, ennek minden következményével együtt.

Sarri szerint nem csupán az Atalantáról van szó: a mérkőzések sűrűsége valamennyi klub számára problémát jelentenek. Különösen veszélyesnek nevezte a válogatott mérkőzésekről visszatérő játékosok helyzetét, akiknek kevés idejük jut a regenerációra. A játékosok érdekképviseletének hallgatását is kifogásolta. 

 

UEFA KonferencialigaVARFC TwenteThunSzóljon hozzá!

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Bánó Attila
idezojelekminiszterelnök

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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