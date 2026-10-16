A VAR szégyenítette meg a bírót, aki a vétlen csapatot akarta megbüntetni

Az Atalanta edzője is kiborult, az UEFA-t szidta

Az olasz Atalanta csapata 3-1-re nyert a ciprusi Pafos ellen a Konferencialigában. A mérkőzés után a győztes olasz csapat edzője, Maurizio Sarri szokatlan kirohanást intézett az UEFA és a FIFA ellen. A tréner szerint a túlzsúfolt versenynaptár már olyan terhet ró a játékosokra, amelyek egyre nehezebben kezelhetőek.

A vezetőedző a La Gazzetta dello Sport beszámolója szerint azt mondta: „Panaszt kellene benyújtani a ligához, az UEFA-hoz, a FIFA-hoz.” Majd így folytatta:

Abszurd az egész versenynaptár, ennek minden következményével együtt.

Sarri szerint nem csupán az Atalantáról van szó: a mérkőzések sűrűsége valamennyi klub számára problémát jelentenek. Különösen veszélyesnek nevezte a válogatott mérkőzésekről visszatérő játékosok helyzetét, akiknek kevés idejük jut a regenerációra. A játékosok érdekképviseletének hallgatását is kifogásolta.