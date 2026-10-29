A Liverpool edzője egy csapatot akart elkerülni, nem sikerült – Iraola Kerkezék hiányára is kitért

– Őszintén szólva, a sorsolás előtt azt mondtam, hogy az egyetlen csapat, amelyet nem szeretnék ellenfélként kapni, az a Bournemouth. Nekem ez különleges párharc, ott nagyon jól ismernek engem, az utóbbi időben remekül játszanak, és jó formában is vannak. De ez van, ezt kell elfogadnunk. A sorsolást illetően eddig nem voltunk túl szerencsések, a Tottenham és a Chelsea után most a Bournemouth következik, de ki kell érdemelnünk, hogy bejussunk az elődöntőbe, és remélem, hogy hazai pályán ezt ismét sikerül megvalósítanunk – nyilatkozta Andoni Iraola.

Az exliverpooli játékos, Xabi Alonso a Chelsea edzőjeként tért vissza az Anfieldre, és a kiesés ellenére is talált pozitívumokat: szerinte a londoniak bátrabban és jobban futballoztak, mint az elmúlt hetekben, és ezt a lendületet kell magukkal vinni a Premier League folytatására. A Kékek szombaton a Manchester Unitedet látják vendégül az angol bajnokságban, míg a Liverpool másnap fogadja a címvédő Arsenalt.

Angol Ligakupa, negyeddöntős párosítások: