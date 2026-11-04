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„Csak futkározik!” – két török válogatott sztár is beleállt Sallai Rolandba a BL-siker után

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Hiába játszott szerepet a Galatasaray vezető góljában Sallai Roland, a török válogatott korábbi labdarúgója, Tümer Metin keményen bírálta a magyar játékost a Stuttgart elleni 2-0-s Bajnokok Ligája-győzelem után. A szakértő szerint Sallai sem támadásban, sem védekezésben nem nyújt eleget, és elsősorban a küzdőszellemének köszönheti a helyét a csapatban. Nem ő volt az egyetlen török futballikon, aki kritikusan értékelte a magyar válogatott játékos teljesítményét, miközben egyik csapattársa másként látta a történteket.

Szalay Attila
2026. 11. 04. 7:37
„Csak futkározik!” – két török válogatott sztár is beleállt Sallai Rolandba a BL-siker után
Sallai Rolandot bírálták Törökországban Fotó: MUHAMMED ALI YIGIT Forrás: ANADOLU

– Davinson, Abdülkerim, valamint előttük Torreira és Lemina rengeteget futottak. Jakobs jól játszott, Sallai passzív volt. Baris Alper és Yunus viszont nagyon jó teljesítményt nyújtott – fogalmazott Kahveci.

Érdekes módon Sallai csapattársa, Ismail Jakobs egészen másként értékelte jobbhátvédet játszó magyar teljesítményét.

Sallainak és nekem is nagyon nehéz mérkőzés volt a pálya rossz állapota miatt, de úgy gondolom, mindketten jól teljesítettünk

– mondta Jakobs, aki tehát a török szakértőkkel ellentétben elégedett volt a magyar játékos teljesítményével.

A magyar válogatott labdarúgó mindenesetre továbbra is rendszeresen lehetőséget kap Okan Buruktól, és a Stuttgart ellen is kivette a részét a Galatasaray fontos BL-sikeréből.

Bajnokok Ligája, 4. forduló, keddi eredmények:

Sahtar Donyeck–Sporting CP 0-1
Galatasaray–Stuttgart 2-0
Atlético Madrid–Bayern München 0-2
Barcelona–Aston Villa 3-0
Feyenoord–Inter 0-3
Bodø/Glimt–Lille 0-0
LASK–Slovan Bratislava 4-0
Manchester United–AS Roma 3-2
Villarreal–PSG 0-6

 

Sallai RolandTörökországBajnokok LigájaGalatasaraySzóljon hozzá!

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