„Csak futkározik!” – két török válogatott sztár is beleállt Sallai Rolandba a BL-siker után

– Davinson, Abdülkerim, valamint előttük Torreira és Lemina rengeteget futottak. Jakobs jól játszott, Sallai passzív volt. Baris Alper és Yunus viszont nagyon jó teljesítményt nyújtott – fogalmazott Kahveci.

Érdekes módon Sallai csapattársa, Ismail Jakobs egészen másként értékelte jobbhátvédet játszó magyar teljesítményét.

Sallainak és nekem is nagyon nehéz mérkőzés volt a pálya rossz állapota miatt, de úgy gondolom, mindketten jól teljesítettünk

– mondta Jakobs, aki tehát a török szakértőkkel ellentétben elégedett volt a magyar játékos teljesítményével.

A magyar válogatott labdarúgó mindenesetre továbbra is rendszeresen lehetőséget kap Okan Buruktól, és a Stuttgart ellen is kivette a részét a Galatasaray fontos BL-sikeréből.