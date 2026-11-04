A hat gólt kapó Gulácsi Pétert bírálja a spanyol sajtó, de az edző nem volt hajlandó megtenni

– Rosszul vagyunk, teljesen össze vagyunk törve. Úgy kezdtük a mérkőzést, ahogyan szerettük volna, megpróbáltuk magunk mellé állítani a közönséget. Aztán gólt kaptunk, és ez akkora csapás volt, amelyből nem tudtunk felállni. Még csak megközelíteni sem sikerült őket – ismerte el a szakember.

A sajtótájékoztatón kifejezetten a labdakihozataloknál elkövetett hibákról is kérdezték, amelyek közül a leglátványosabb Gulácsi rossz átadása volt. Pérez azonban nem nevezte meg a magyar kapust, helyette saját felelősségét hangsúlyozta.

– Nem szeretnék abba a csapdába esni, hogy szemrehányásokat tegyek. Amikor egy csapat 6-0-ra kikap, azt kell megvizsgálnom, hogyan magyaráztam el a feladatokat, hogyan gyakoroltuk azokat. A futballban folyamatosan előfordulnak hibák. Amikor ezekből gól születik, mindenki ezekről beszél, de a probléma gyökerét kell keresni. Lehet, hogy én nem végeztem megfelelően a munkámat. Nem a játékosokat kell hibáztatni, hanem magunkba kell nézni – fogalmazott a Villarreal edzője.

Pérez ennél is tovább ment, amikor a PSG elleni taktikai elképzelését értékelte.

– Hibáztunk abban, ahogyan ellenük akartunk játszani, és abban is, ahogyan mentálisan reagáltunk ezekre a csapásokra. A hibákat én követtem el. Amikor így veszítünk, senki másra nem mutogathatok, csak saját magamra – jelentette ki.

A szakember azt is elismerte, hogy elképzelhető, a rossz taktikai terv akadályozta meg játékosait abban, hogy a saját tudásuknak megfelelően teljesítsenek. A Villarreal vasárnap a Getafe ellen javíthat a bajnokságban.