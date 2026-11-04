A hat gólt kapó Gulácsi Pétert bírálja a spanyol sajtó, de az edző nem volt hajlandó megtenni

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Gulácsi Péter pályafutása legsúlyosabb Bajnokok Ligája-vereségét szenvedte el kedd este, amikor a Villarreal hazai pályán 6-0-ra kikapott a Paris Saint-Germaintől. A spanyol sajtó kemény kritikával illette a magyar kapust is a történelmi vereség után, az AS szerint a második gól előtti súlyos hibája ajándék volt a PSG-nek, ami felgyorsította csapata összeomlását. A Villarreal vezetőedzője, Ínigo Pérez ugyanakkor megvédte játékosait, így Gulácsi Pétert is, és magára vállalta a felelősséget.

Szalay Attila
2026. 11. 04. 7:08
A hat gólt kapó Gulácsi Pétert bírálja a spanyol sajtó, de az edző nem volt hajlandó megtenni
Gulácsi Péter hat gólt kapott a PSG ellen Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP

– Rosszul vagyunk, teljesen össze vagyunk törve. Úgy kezdtük a mérkőzést, ahogyan szerettük volna, megpróbáltuk magunk mellé állítani a közönséget. Aztán gólt kaptunk, és ez akkora csapás volt, amelyből nem tudtunk felállni. Még csak megközelíteni sem sikerült őket – ismerte el a szakember.

A sajtótájékoztatón kifejezetten a labdakihozataloknál elkövetett hibákról is kérdezték, amelyek közül a leglátványosabb Gulácsi rossz átadása volt. Pérez azonban nem nevezte meg a magyar kapust, helyette saját felelősségét hangsúlyozta.

– Nem szeretnék abba a csapdába esni, hogy szemrehányásokat tegyek. Amikor egy csapat 6-0-ra kikap, azt kell megvizsgálnom, hogyan magyaráztam el a feladatokat, hogyan gyakoroltuk azokat. A futballban folyamatosan előfordulnak hibák. Amikor ezekből gól születik, mindenki ezekről beszél, de a probléma gyökerét kell keresni. Lehet, hogy én nem végeztem megfelelően a munkámat. Nem a játékosokat kell hibáztatni, hanem magunkba kell nézni – fogalmazott a Villarreal edzője.

Pérez ennél is tovább ment, amikor a PSG elleni taktikai elképzelését értékelte.

– Hibáztunk abban, ahogyan ellenük akartunk játszani, és abban is, ahogyan mentálisan reagáltunk ezekre a csapásokra. A hibákat én követtem el. Amikor így veszítünk, senki másra nem mutogathatok, csak saját magamra – jelentette ki.

A szakember azt is elismerte, hogy elképzelhető, a rossz taktikai terv akadályozta meg játékosait abban, hogy a saját tudásuknak megfelelően teljesítsenek. A Villarreal vasárnap a Getafe ellen javíthat a bajnokságban.

Bajnokok Ligája, 4. forduló, keddi eredmények:

Sahtar Donyeck–Sporting CP 0-1
Galatasaray–Stuttgart 2-0
Atlético Madrid–Bayern München 0-2
Barcelona–Aston Villa 3-0
Feyenoord–Inter 0-3
Bodø/Glimt–Lille 0-0
LASK–Slovan Bratislava 4-0
Manchester United–AS Roma 3-2
Villarreal–PSG 0-6

 

Gulácsi PéterPSGBajnokok LigájaVillarrealSzóljon hozzá!

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