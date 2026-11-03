Sallai Rolandnak gólpassz nem járt, de elismerés igen a Galatasaray BL-sikere után

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Sallai Roland közreműködésével szerezte meg a vezetést a Galatasaray, amely 2-0-ra legyőzte a Stuttgartot a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában kedd este. A magyar válogatott játékos ezúttal is jobbhátvédként kapott lehetőséget, és 68 percet töltött a pályán. A török sajtó külön kiemelte Sallai vezető gólban játszott szerepét, amely után három perccel már kettővel vezettek az isztambuliak.

Szalay Attila
2026. 11. 03. 20:53
Sallai Rolandnak gólpassz nem járt, de elismerés igen a Galatasaray BL-sikere után
Sallai Roland és a német válogatott Chris Fuhrich küzd a labdáért a Bajnokok Ligájában Fotó: SEBNEM COSKUN Forrás: ANADOLU

A keddi kora esti program másik találkozóján a Sporting CP 1-0-ra legyőzte a Sahtar Donyecket a Londonban rendezett mérkőzésen. A portugál együttes győztes gólját Issa Doumbia szerezte az 59. percben.

Sallai RolandBajnokok LigájaGalatasaraySzóljon hozzá!

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