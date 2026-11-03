A keddi kora esti program másik találkozóján a Sporting CP 1-0-ra legyőzte a Sahtar Donyecket a Londonban rendezett mérkőzésen. A portugál együttes győztes gólját Issa Doumbia szerezte az 59. percben.
Sallai Rolandnak gólpassz nem járt, de elismerés igen a Galatasaray BL-sikere után
Sallai Roland közreműködésével szerezte meg a vezetést a Galatasaray, amely 2-0-ra legyőzte a Stuttgartot a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójában kedd este. A magyar válogatott játékos ezúttal is jobbhátvédként kapott lehetőséget, és 68 percet töltött a pályán. A török sajtó külön kiemelte Sallai vezető gólban játszott szerepét, amely után három perccel már kettővel vezettek az isztambuliak.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en