Ez borzalmasan fáj: vereség Svédországban, távolodik a kosárlabda-vb
Roppant balszerencsés utazást követően fájó vereség Svédországban. A magyar férfi kosárlabda-válogatott 88-81-re kikapott a svéd együttestől világbajnoki selejtező összecsapáson. Ezzel a vereséggel sajnos messzebb kerültünk a hőn áhított vb-részvételtől.
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