Négygólos döntetlen az NB I csúcsrangadóján
Néhány héttel ezelőtt még kevesen gondolták azt, hogy november 27-én a Győr lesz az NB I listavezetője, üldözője pedig a Debrecen. Pedig így történt, azaz pénteken este ez a két csapat játszotta le az NB I csúcsrangadóját, amelyen 2-2-es döntetlen született.
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