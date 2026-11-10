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Marco Rossi elárulta, ki helyettesíthetné Szoboszlai Dominikot, az illető reagált

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A magyar labdarúgó-válogatott szombaton és kedden vívja utolsó két Nemzetek Ligája-csoportmérkőzését. A sérüléssel bajlódó Szoboszlai Dominik állapotáról továbbra sem lehet tudni hivatalos információkat, Marco Rossi szövetségi kapitány azonban a sajtótájékoztatóján egyértelműsítette, hogy Urblík József helyettesíthetné a csapatkapitányt.

Wiszt Péter
2026. 11. 10. 6:15
Marco Rossi elárulta, ki helyettesíthetné Szoboszlai Dominikot, az illető reagált
Szoboszlai Dominik az elmúlt mintegy öt évben minden mérkőzésen játszott a magyar válogatottban Fotó: Székelyhidi Balázs

A forrófejűsége miatt több korábbi klubjából is hamar távozni kényszerült futballista az elmúlt időszakban csapatkapitányként (az öltözőben és) a pályán is a Vasas vezérévé vált, részben a bombagóljainak és támadóharmadbeli kulcspasszainak is köszönhetően. Elsősorban az ellenfél térfelén sokoldalú játékos, több mutatóban is az NB I legjobb középpályásai közé tartozik, a távoli lövései pedig a várhatóan betömörülő georgiai és északír védelemmel szemben különösen hasznosak lehetnek, ha valóban pályára lép a következő két válogatottmérkőzésen.

 

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