Marco Rossi elárulta, ki helyettesíthetné Szoboszlai Dominikot, az illető reagált

A forrófejűsége miatt több korábbi klubjából is hamar távozni kényszerült futballista az elmúlt időszakban csapatkapitányként (az öltözőben és) a pályán is a Vasas vezérévé vált, részben a bombagóljainak és támadóharmadbeli kulcspasszainak is köszönhetően. Elsősorban az ellenfél térfelén sokoldalú játékos, több mutatóban is az NB I legjobb középpályásai közé tartozik, a távoli lövései pedig a várhatóan betömörülő georgiai és északír védelemmel szemben különösen hasznosak lehetnek, ha valóban pályára lép a következő két válogatottmérkőzésen.