A Georgia–Magyarország Nemzetek Ligája-összecsapás szombaton 18 órakor kezdődik, majd az éllovas Észak-Írországot jövő kedden 20.45-től fogadja Marco Rossi együttese a B divízió zárófordulójában.
Térdrándulás a diagnózis – az MLSZ elárulta, mikor dől el Szoboszlai Dominik sorsa
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) közleményt adott ki a magyar válogatott középpályásának állapotáról. Szoboszlai Dominik átesett az orvosi vizsgálaton, és térdrándulása után még mindig bizonytalan, játszhat-e a Georgia és Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-találkozókon.
További Sport híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en