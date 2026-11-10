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Térdrándulás a diagnózis – az MLSZ elárulta, mikor dől el Szoboszlai Dominik sorsa

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A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) közleményt adott ki a magyar válogatott középpályásának állapotáról. Szoboszlai Dominik átesett az orvosi vizsgálaton, és térdrándulása után még mindig bizonytalan, játszhat-e a Georgia és Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-találkozókon.

Wiszt Péter
2026. 11. 10. 10:10
Térdrándulás a diagnózis – az MLSZ elárulta, mikor dől el Szoboszlai Dominik sorsa
Szoboszlai Dominik 2021 novembere óta a magyar válogatott minden mérkőzésén játszott Fotó: Mirkó István

A Georgia–Magyarország Nemzetek Ligája-összecsapás szombaton 18 órakor kezdődik, majd az éllovas Észak-Írországot jövő kedden 20.45-től fogadja Marco Rossi együttese a B divízió zárófordulójában.

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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