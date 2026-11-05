Három a magyar BL-átok, a francia csapat viszont egyedül kapott kilenc gólt

A góllövőlistát franciaországi mesterhármasával az olasz csapat görög támadója, Anasztasziosz Duvikasz vezeti, hat találatnál jár.
A Manchester City nyert az RB Leipzig ellen
Duvikaszon kívül ketten járnak még egygólos átlag fölött négy forduló után: Nicolo Tresoldi (Club Brugge) és a névsor egyetlen várt tagja, Erling Haaland (Manchester City) ötször-ötször volt eddig eredményes.
A norvég támadóról épphogy lemaradt Willi Orbán, hiába egyenlített kétszer az RB Leipzig, s érdemelt volna akár a döntetlennél is többet Martín Demichelis vezetőedző szerint, 3-2-re kikapott hazai pályán a Manchester Citytől.
A lipcsei csapat ugyanúgy három ponttal, kieső helyen áll négy forduló után, mint a Villarreal (Gulácsi Péter) és az AEK Athén (Varga Barnabás, Vitális Milán).
Bajnokok Ligája, szerdai eredmények