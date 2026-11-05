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Három a magyar BL-átok, a francia csapat viszont egyedül kapott kilenc gólt

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Fél távhoz érkezett a Bajnokok Ligája alapszakasza. A szerdai BL-játéknapon mindhárom magyar érdekeltségű csapat 3-2-re kapott ki, Willi Orbán épphogy lemaradt Erling Haalandról, aki megszerezte a Manchester City győztes gólját az RB Leipzig vendégeként. BL-történelmet írt a Como: első csapatként nyert idegenben nyolcgólos különbséggel, ráadásul nem valamelyik kiscsapat, hanem a francia Lens otthonában győzött 9-1-re.

Koczó Dávid
2026. 11. 05. 8:05
Három a magyar BL-átok, a francia csapat viszont egyedül kapott kilenc gólt
Willi Orbán nem érte el a labdát, Erling Haaland igen, ezzel a góllal nyert a Manchester City a BL-ben az RB Leipzig ellen Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Robert Michael

A góllövőlistát franciaországi mesterhármasával az olasz csapat görög támadója, Anasztasziosz Duvikasz vezeti, hat találatnál jár.

A Manchester City nyert az RB Leipzig ellen

Duvikaszon kívül ketten járnak még egygólos átlag fölött négy forduló után: Nicolo Tresoldi (Club Brugge) és a névsor egyetlen várt tagja, Erling Haaland (Manchester City) ötször-ötször volt eddig eredményes.

A norvég támadóról épphogy lemaradt Willi Orbán, hiába egyenlített kétszer az RB Leipzig, s érdemelt volna akár a döntetlennél is többet Martín Demichelis vezetőedző szerint, 3-2-re kikapott hazai pályán a Manchester Citytől.

A lipcsei csapat ugyanúgy három ponttal, kieső helyen áll négy forduló után, mint a Villarreal (Gulácsi Péter) és az AEK Athén (Varga Barnabás, Vitális Milán).

Bajnokok Ligája, szerdai eredmények

  • AEK Athén–Real Madrid 2-3
  • Fenerbahce–Liverpool 3-2
  • Lens–Como 1-9
  • RB Leipzig–Manchester City 2-3
  • Dortmund–Real Betis 2-1
  • Porto–Napoli 4-1
  • PSV Eindhoven–Club Brugge 1-2
  • Slavia Praha–Arsenal 1-2
  • Viking–Sabah 4-1

 

Willi OrbánBajnokok LigájaComoRB LeipzigErling HaalandSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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