Három a magyar BL-átok, a francia csapat viszont egyedül kapott kilenc gólt

A góllövőlistát franciaországi mesterhármasával az olasz csapat görög támadója, Anasztasziosz Duvikasz vezeti, hat találatnál jár.

A Manchester City nyert az RB Leipzig ellen

Duvikaszon kívül ketten járnak még egygólos átlag fölött négy forduló után: Nicolo Tresoldi (Club Brugge) és a névsor egyetlen várt tagja, Erling Haaland (Manchester City) ötször-ötször volt eddig eredményes.

A norvég támadóról épphogy lemaradt Willi Orbán, hiába egyenlített kétszer az RB Leipzig, s érdemelt volna akár a döntetlennél is többet Martín Demichelis vezetőedző szerint, 3-2-re kikapott hazai pályán a Manchester Citytől.

Five tasty assists 😋 Which was your favourite? 🅰️ @lays_football | #UCLassists https://t.co/SYimQjdaQb — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2026

A lipcsei csapat ugyanúgy három ponttal, kieső helyen áll négy forduló után, mint a Villarreal (Gulácsi Péter) és az AEK Athén (Varga Barnabás, Vitális Milán).