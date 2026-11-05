Lesújtó ítélet Szoboszlairól, a jövőjére is hatással lehet ez az isztambuli csoda

Szoboszlai fenti kritikáját is árnyalni kell: az eredmenyek.com adatalapú osztályzatai alapján nem a legrosszabb, sokkal inkább a legjobb liverpooli játékosok közé tartozott, a támadásépítések során több kulcspasszt bemutatott.

A leggyengébb liverpooli játékos címet egyébként a BBC és a This is Anfield is a görög Cimikasznak osztotta ki, aki Kerkez Milos helyén kezdett. A magyar védőt a BBC nem értékelte, a liverpooli portál 5-öst adott neki, vegyes hangvételű értékeléssel, mondván: jelenleg Kerkez a Liverpool legjobb balhátvédje, de ez nem őt, hanem a poszt nem létező mélységét minősíti, azaz a This is Anfield szerint a Liverpoolnak mindenképp új játékosra van szüksége a poszton.