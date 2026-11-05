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Lesújtó ítélet Szoboszlairól, a jövőjére is hatással lehet ez az isztambuli csoda

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Szoboszlai Dominik kisebb sérülései után először játszhatott az elejétől a végéig, de nem jöhetett le boldogan a pályáról. A Liverpool hiába vezetett kétszer is, a Fenerbahce nyert 3-2-re, ez most egészen másfajta isztambuli csoda, mint amelyikre szívesen emlékeznek Liverpoolban. Szoboszlai jellemzően a leggyengébben teljesítő liverpooli játékosok közé került az angliai értékelésekben, bár van, ami árnyalja a képet. Kerkez Milos csereként állt be a BL-meccsen.

Koczó Dávid
2026. 11. 05. 7:14
Lesújtó ítélet Szoboszlairól, a jövőjére is hatással lehet ez az isztambuli csoda
Szoboszlai Dominik nem tudott lendíteni a Liverpool játékán a Fenerbahce elleni BL-meccsen Fotó: AFP/Yasin Akgul

Szoboszlai fenti kritikáját is árnyalni kell: az eredmenyek.com adatalapú osztályzatai alapján nem a legrosszabb, sokkal inkább a legjobb liverpooli játékosok közé tartozott, a támadásépítések során több kulcspasszt bemutatott.

A leggyengébb liverpooli játékos címet egyébként a BBC és a This is Anfield is a görög Cimikasznak osztotta ki, aki Kerkez Milos helyén kezdett. A magyar védőt a BBC nem értékelte, a liverpooli portál 5-öst adott neki, vegyes hangvételű értékeléssel, mondván: jelenleg Kerkez a Liverpool legjobb balhátvédje, de ez nem őt, hanem a poszt nem létező mélységét minősíti, azaz a This is Anfield szerint a Liverpoolnak mindenképp új játékosra van szüksége a poszton.

 

Szoboszlai DominikBajnokok LigájaFenerbahceFC LiverpoolKerkez MilosSzóljon hozzá!

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