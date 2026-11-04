Varga Barnabásék kétszer is vezettek a Real Madrid ellen a BL-ben – hiába
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában, szerdán kora este a görög AEK Athén a spanyol Real Madridot fogadta. A hazaiaknál Varga Barnabás csereként állt be, Vitális Milán a kispadon ülte végig a találkozót. Aboubakary Koita szerzett vezetést, Jude Bellingham húsz perccel később válaszolt. Varga becserélése után ismét előnybe került az AEK, Kylian Mbappé azonban gólt lőtt, majd Federico Valverde a ráadásban a győzelmet is megszerezte a Realnak.
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