Varga Barnabásékat leteremtette az AEK edzője, a görög sajtó nem kímélte a két magyart

Vargáról azt írta a portál, hogy nem tudta igazán éreztetni jelenlétét az ellenfél kapuja előtt. A Panathinaikosz védői keményen bántak vele, és bár a küzdeni akarását nem lehetett megkérdőjelezni, támadásban kevés veszélyt jelentett.

Vitális Milánról sem festettek kedvezőbb képet. Az SDNA szerint a magyar középpályás sokat futott, de nem tudott alkalmazkodni a rangadó követelményeihez, és nem sikerült megnyugtatnia, megfelelően irányítania csapata játékát.

A Panathinaikoszhoz közel álló Newspao még keményebben fogalmazott: a portál szerint Stefan de Vrij és Rick van Drongelen gyakorlatilag eltüntette a pályáról az AEK két csatárát, Luka Jovicsot és Vargát.

A Gazzetta sem kímélte az AEK-et, amelynek teljesítményét egyenesen gyengének minősítette. A görög lap szerint a vendégeknél egyetlen játékos sem tudott igazán kiemelkedni, miközben a Panathinaikosz a kiállítás ellenére is magabiztosan őrizte meg előnyét.