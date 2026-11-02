Varga Barnabásékat leteremtette az AEK edzője, a görög sajtó nem kímélte a két magyart

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Marko Nikolics, az AEK Athén vezetőedzője nem keresett kifogásokat csapata Panathinaikosz elleni 2-0-s veresége után. A szerb szakember elismerte, hogy a városi rivális jobban akarta a győzelmet, amit elfogadhatatlannak tart. Az AEK két magyar válogatott játékosa, Varga Barnabás és Vitális Milán sem kerülte el a görög sajtó kritikáját. Közben az is kiderült, hogy betegség nehezítette a címvédő felkészülését.

Szalay Attila
2026. 11. 02. 7:38
Varga Barnabásékat leteremtette az AEK edzője, a görög sajtó nem kímélte a két magyart
Varga Barnabás az AEK és a Panathinaikosz rangadóján Forrás: Facebook / AEK Athén

Vargáról azt írta a portál, hogy nem tudta igazán éreztetni jelenlétét az ellenfél kapuja előtt. A Panathinaikosz védői keményen bántak vele, és bár a küzdeni akarását nem lehetett megkérdőjelezni, támadásban kevés veszélyt jelentett.

Vitális Milánról sem festettek kedvezőbb képet. Az SDNA szerint a magyar középpályás sokat futott, de nem tudott alkalmazkodni a rangadó követelményeihez, és nem sikerült megnyugtatnia, megfelelően irányítania csapata játékát.

A Panathinaikoszhoz közel álló Newspao még keményebben fogalmazott: a portál szerint Stefan de Vrij és Rick van Drongelen gyakorlatilag eltüntette a pályáról az AEK két csatárát, Luka Jovicsot és Vargát.

A Gazzetta sem kímélte az AEK-et, amelynek teljesítményét egyenesen gyengének minősítette. A görög lap szerint a vendégeknél egyetlen játékos sem tudott igazán kiemelkedni, miközben a Panathinaikosz a kiállítás ellenére is magabiztosan őrizte meg előnyét.

Varga BarnabásVitális MilánAEK AthénSzóljon hozzá!

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