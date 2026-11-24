Máté Péter pályája tragikusan korán ért véget. Az 1947-ben született énekes és zeneszerző mindössze 37 éves volt, amikor 1984 szeptemberében meghalt. Rövid élete alatt olyan dalokat hagyott hátra, mint az Elmegyek, a Most élsz vagy az Azért vannak a jó barátok. Szerzeményei közül több máig a magyar könnyűzene legismertebb slágerei közé tartozik.

Cserháti Zsuzsa története másként alakult. Az 1972-es Táncdalfesztiválon vált országosan ismertté, a hetvenes években pedig az egyik legnépszerűbb magyar énekesnő lett. A nyolcvanas években azonban háttérbe szorult. Miután visszautasította, hogy a Neoton Família háttérénekeseként folytassa pályáját, lehetőségei jelentősen beszűkültek. Hosszú ideig főként szórakozóhelyeken lépett fel, majd 1996-ban a Hamu és gyémánt című albumával tért vissza a könnyűzenei élet élvonalába. Újabb sikereit azonban már csak néhány évig élvezhette: 2003-ban, 55 éves korában hunyt el.