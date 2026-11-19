A társaság mintegy hat éve működik a korábbi MAL Zrt. f. a. után átvett üzemi háttérrel és dolgozói állománnyal. Az ügyvezető szerint a döntés egy újabb felszámolás megelőzését szolgálja. Nem szeretnék addig fenntartani a működést, amíg a tartalékok elfogynak, és már a dolgozók járandóságaira sem marad pénz. A cég pénzügyi helyzetét egyelőre jónak nevezte, de bizonytalan, meddig tartanak a kedvezőtlen piaci körülmények.

Elszaladt az energia és az üzemanyagok ára

A nehézségek egyik fő okát az energia és az üzemanyagok drágulásában látja. Beszámolója szerint egyes költségelemek a korábbi szint háromszorosára, vagy akár annál magasabbra emelkedtek.

Ezzel párhuzamosan a társaság piacain nagy mennyiségben jelentek meg olcsó távol-keleti, köztük kínai termékek. A magas gyártási költség és az alacsony versenytársi ár együtt olyan helyzetet teremtett, amelyben a termelés a vezetés megítélése szerint nem tartható fenn a megszokott módon.

Jolsvai Zoltán szerint a magyarországi ipari áram- és gázárak több európai versenytárshoz képest is hátrányt jelentenek. Úgy látja, lennének piacok, de a hazai költségszint megnehezíti a versenyképes gyártást. Értékelésében a nemzetközi energiapiaci feszültségek mellett

a hazai energiapolitikának

és az iparfejlesztési koncepció hiányának is szerepe van a helyzetben.

A szüneteltetésről a tulajdonosok döntöttek; ügyvezetőként az ő feladata a végrehajtás.

A dolgozók elhelyezkedésének segítése is része az egyeztetéseknek. A szlovéniai anyavállalattal működő cégcsoport egyes munkavállalóknak folytatási lehetőséget kínálhat, mások számára környékbeli cégeknél keresnének a képzettségüknek megfelelő munkát.