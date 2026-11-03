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Csúcsra járatta Nagy Ervin a Facebook-kormányzást: most már a színházigazgatókat is posztban jelentik be

Csúcsra járatta Nagy Ervin a Facebook-kormányzást: most már a színházigazgatókat is posztban jelentik be

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A kultúráért felelős államtitkár közösségi oldalán hozta nyilvánosságra a Tisza-kormány első jelentős színházigazgatói pályázatainak eredményét. A posztból kiderül, hogy kik veszik át az Új Színház és a Madách Színház vezetését.

Balázs D. Attila
2026. 11. 03. 19:02
Nagy Ervin
Fotó: Hatlaczki Balázs

A 33 éves leendő színházigazgató, Csiby Gergely 2017-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, bábszínész szakon. Tanulmányai alatt egy ösztöndíj keretében New Yorkban is tanult egy szemesztert. 2017–2019 között a Vígszínház tagja volt, 2019–2020-ban a Pesti Magyar Színház színésze volt, 2020-tól szabadúszóként tevékenykedik.

Mint a Fidelio írja, a pályázati kiírásban is megjelölt arculati sajátossággal kapcsolatban Csiby korábban kifejtette: „Egy nyitott, társadalmilag érzékeny színháznak egyik legfontosabb eszköze kell hogy legyen az új magyar dráma. Rengeteg értékes mű van, amely ritkán vagy egyáltalán nem kerül színpadra. Ugyanakkor fontos, hogy olyan új darabok is szülessenek, amelyek a jelenünkről beszélnek.”

Szirtes Tamásnak sem adtak esélyt

A Madách Színház igazgatói pályázatára összesen 7 pályázat érkezett. Az indulók között volt a teátrumot 2004 februárja óta vezető Szirtes Tamás rendező is, a minisztérium közlée alapján viszont a Jászai Mari-díjas Szabó P. Szilveszter veszi át a stafétát a teátrumnál.

Szabó P. Szilveszter Forrás: Fidelio.hu

Bár a minisztériumi döntés komoly hiányosságokra is rámutatott, mégis támogatták a pályázatot. Mint fogalmaztak: 

A tervezet kedvezően értékelt elemei mellett, tartalmaz megalapozatlan elemeket: tévesen méri fel a jelenlegi nézőszámokat, az évi négy bemutató és 400 előadás terve pedig szakmailag irreális, ami súlyosan túlterhelné a személyi és műszaki állományt. Ezen felül a prózai előadások nagyszínpadi bevezetésének gazdasági hatásvizsgálata is hiányzik, valamint kezdeti formai problémát jelentett a kötelező nyilatkozatok hiánya. 

A bizottság azonban úgy ítélte meg, hogy ezek a hiányosságok – a vállalások megfelelő racionalizálásával és szigorú gazdasági fegyelemmel – korrigálhatók. A bemutatott vezetői csapat szakmai felkészültsége, bemutatott művészeti koncepció és a komplex látásmód miatt a bizottság a pályázatot támogatja – fogalmaztak.

Az 52 éves Szabó P. Szilveszter pályája az Arany János Színházban és az Új Színházban kezdődött. 1995-ben csatlakozott a székesfehérvári Vörösmarty Színházhoz, majd 1996-ban a Budapesti Operettszínházhoz, amelynek igazgatói posztjára 2023-ban maga is pályázott. Huszonévesen megkapta a Halál szerepét az Elisabethben, amitől 1997-ben búcsúzott el, mikor felvételt nyert az SZFE-re.

új színháznagy ervintarr zoltánmadách színház

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