A Fradi is reagált a kormány adótervére: veszélyben az európai sikerek minden fronton

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A Ferencváros szerint a magyar klubfutball nemzetközi versenyképessége is veszélybe kerülhet az ekho szabályainak szigorítása miatt, ezért akár játékosokat is értékesíthet és szűkítheti a keretét. Az NB I többi szereplője jóval visszafogottabban fogadta a bejelentést: több klubot saját bevallása szerint egyáltalán nem érint a változás, mások a részletszabályok megjelenéséig kivárnak.

Magyar Nemzet
2026. 10. 09. 14:14
A Fradi jelenleg az Európa-ligában menetel Fotó: ANDY BUCHANAN Forrás: AFP

A Kisvárdát és a Paksot sem érintené érdemben a szigorítás, a Zalaegerszeg állásfoglalásában szintén csekély hatással számolt. A ZTE szerint elsősorban azok az egyesületek kerülhetnek nehéz helyzetbe, amelyek a bajnokság átlagánál lényegesen magasabb fizetéseket kínálnak. A zalaiak saját bérszintjüket jóval szerényebbnek tartják, így nem várnak jelentős változást. A klub ugyanakkor úgy látja, hogy az NB I élmezőnyében nem ritkák a havi tízezer eurót meghaladó fizetések, és az ilyen játékosok szerződtetését a jövőben visszafoghatják az új feltételek.

Debrecenben és Győrben még számolnak, Újpesten kivárnak

A DVSC egyelőre nem vállalkozott a várható következmények megbecslésére. A debreceniek jelezték, hogy a végleges jogszabály megismerése után tudják majd felmérni az esetleges gazdasági és sportszakmai hatásokat, és akkor alakítják ki álláspontjukat.

A bajnoki címvédő ETO FC Győr ugyancsak a részletekre vár. Az Újpest szintén arra hivatkozva nem foglalt állást, hogy a változtatás még tervezeti szakaszban van.

A Puskás Akadémia, a Nyíregyháza és a Budapest Honvéd nsem adott érdemi választ.

A Hivatásos Labdarúgók Szervezete nem vár tömeges távozást

Miközben a Ferencváros komoly versenyhátránytól tart, a Hivatásos Labdarúgók Szervezete kevésbé borúlátó. Horváth Gábor főtitkár szerint a labdarúgók többségének éves keresete a 60 millió forintos határ alatt marad, ezért az új szabályozás várhatóan nem okoz tömeges elvándorlást.

A szakember ugyanakkor elismerte, hogy a külföldi játékosok szerződtetésénél már lehetnek következmények: egyes légiósok számára kevésbé vonzóvá válhatnak a magyar klubok ajánlatai.

Az NB I-es reakciók alapján tehát az adóváltozás nem egyformán érintené a mezőnyt.

FradiLabdarúgó NB IekhoSzóljon hozzá!

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Pilhál György
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A KDNP frakcióvezetője úgy látja, Magyar Péter az uniós forrásokért cserébe végrehajtja az Európai Bíróság ítéletét genderügyben.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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