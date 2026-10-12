Az olimpiai és világbajnok dán kézilabdakapus el akar menni Veszprémből?
Ez aztán az arculcsapás a veszprémi kézilabdarajongóknak és a csapat vezetőségének. Dán sajtóinformációk szerint a csapat olimpiai és világbajnok kapusa, a dán Emil Nielsen 2027 nyarán máris távozna, a kiváló játékos a német Flensburg csapatával tárgyal.
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