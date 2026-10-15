Portugáliában ma eldőlhet mindkét BL-csapatunk sorsa

A Veszprém továbbjutása nem forog veszélyben, sőt csütörtökön matematikailag is biztossá válik, ha a Porto nem nyer hazai pályán a Füchse Berlin ellen.

Kézilabda BL: Nehéz helyzetben a Szeged

A Szeged pont fordított helyzetben van: matematikailag semmiképpen sem dől el ma a sorsa Portugáliában, mégis könnyen lehet, hogy a végelszámolásnál sokat nyom a latban a Sporting elleni idegenbeli találkozó. Hazai pályán a Szeged nagy hajrával megmentett egy pontot a lisszaboniak ellen, de egyelőre így is csak harmadik helyen áll csoportjában a Sporting és a dán GOG mögött. Ha Lisszabonban kikap, a Szeged sorsa már nem a saját kezében lesz.