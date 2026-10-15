Portugáliában ma eldőlhet mindkét BL-csapatunk sorsa

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Szerda este a One Veszprém 38-28-ra nyert a szerb Partizan ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, ezzel megőrizte hibátlan mérlegét, s szinte bebiztosította továbbjutását. Az OTP Bank-Pick Szeged viszont szorult helyzetben van, ha csütörtök este kikap a Sporting vendégeként, akkor kikerül a sorsa a saját kezéből, s a kézilabda BL helyett könnyen az Európa-ligában találhatja magát.

Koczó Dávid
2026. 10. 15. 8:38
Pesmalbek nyolc góllal a Veszprém legeredményesebb játékosa volt a Partizan elleni hazai kézilabda BL-meccsen Fotó: Middle East Images via AFP/Mohamed Tageldin

A Veszprém továbbjutása nem forog veszélyben, sőt csütörtökön matematikailag is biztossá válik, ha a Porto nem nyer hazai pályán a Füchse Berlin ellen.

Kézilabda BL: Nehéz helyzetben a Szeged

A Szeged pont fordított helyzetben van: matematikailag semmiképpen sem dől el ma a sorsa Portugáliában, mégis könnyen lehet, hogy a végelszámolásnál sokat nyom a latban a Sporting elleni idegenbeli találkozó. Hazai pályán a Szeged nagy hajrával megmentett egy pontot a lisszaboniak ellen, de egyelőre így is csak harmadik helyen áll csoportjában a Sporting és a dán GOG mögött. Ha Lisszabonban kikap, a Szeged sorsa már nem a saját kezében lesz.

– A Sporting erős, gyors játékot játszó csapat, akiket hazai pályán, a portugál szurkolók előtt nagyon nehéz megállítani. A célunk, hogy a saját játékunkra koncentráljunk, kihasználjuk az erősségeinket, és pontokkal térjünk haza Lisszabonból – szögezte le a szegediek játékosa, Mario Sostaric.

 

kézilabdaOTP Bank-Pick SzegedONE VeszprémSzóljon hozzá!

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– Ne hangoskodjunk, uraim! – teremtette le vendégeit a mátyásföldi ivóban jó Szódás Sanyi még valamikor a kilencvenes évek derekán; majd magyarázatképp hozzátette: – Ez egy kocsma, nem a parlament.

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