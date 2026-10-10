Elképesztően fordulatos mérkőzést hozott Győrben a legutóbbi BL-döntő visszavágója
A júniusi női kézilabda BL-döntő után ismét összecsapott egymással a Győri ETO és a francia Metz. Az első félidőben a vendégek, a másodikban a Győr vezetett három góllal, a vége 34-34-es döntetlen lett, így egyik csapat sem százszázalékos már. Hibátlan francia és magyar csapat meccse zajlik a BL-játéknapon Brestben is, ahol az FTC szerepel.
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