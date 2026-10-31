Milliárdos ígéretek, bizonytalan támogatások az önkormányzatok számára – kérdőjelek a Tisza-kormány büdzséjében

Újabb milliárdos ígéretek, tisztázatlan részletek a költségvetésben

Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter szombaton újabb, 30–35 milliárd forintos könnyítést jelentett be az önkormányzatoknak: jövőre megszűnne a területfejlesztési alapba történő befizetési kötelezettségük. A tárcavezető egyenesen a 2027-es költségvetés nagy nyerteseinek nevezte a településeket. A bejelentett intézkedés azonban nem jelenik meg külön nevesítve a törvényjavaslatban, így egyelőre az sem világos, hogy a megtakarítás a korábbi kormányzati vállalásokon felül értendő-e. A kötelezettség megszüntetését ugyanakkor más jogszabály is rendezheti.

A kormány korábban 176 milliárdos önkormányzati többletről beszélt. Ez azonban nem 176 milliárd forintnyi új, szabadon elkölthető támogatást jelent: az összegbe a szolidaritási hozzájárulás mérséklését és Budapest közlekedési többletét is beleszámolták.

A kisebb településeknek meghirdetett Szent István Fejlesztési Alap 70 milliárdos kerete ugyan szerepel a költségvetésben, egyelőre azonban nem látható, hogy ebből az egyes települések mekkora támogatáshoz juthatnak.

Karácsony már ünnepelt, Pintér óvatosságra intett

A Tisza-kormány bejelentéseit Karácsony Gergely főpolgármester már a részletes tervezet benyújtása előtt üdvözölte. Szerinte a „hét szűk esztendő” után 2027 az önkormányzatok fellélegzésének éve lehet.