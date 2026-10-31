Milliárdos ígéretek, bizonytalan támogatások az önkormányzatok számára – kérdőjelek a Tisza-kormány büdzséjében

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Már a részletek megismerése előtt fellélegzést ünnepelt Karácsony Gergely, a vidéki polgármesterek azonban jóval óvatosabban fogadták a Tisza-kormány önkormányzati ígéreteit. A péntek este benyújtott költségvetés részben őket igazolja: a támogatások ugyan emelkednek, több fontos vállalás azonban elmarad a települések várakozásaitól, mások pontos finanszírozása pedig továbbra is kérdéses.

Kárpáti András
2026. 10. 31. 13:27
Milliárdos ígéretek, bizonytalan támogatások az önkormányzatok számára – kérdőjelek a Tisza-kormány büdzséjében
külső kép mp képalá Magyar Péter kormánya jelentős önkormányzati támogatásokat ígért, a benyújtott költségvetésben azonban több vállalás finanszírozása továbbra sem egyértelmű. Fotó: Hatlaczki Balázs

Újabb milliárdos ígéretek, tisztázatlan részletek a költségvetésben

Lőrincz Viktória terület- és vidékfejlesztési miniszter szombaton újabb, 30–35 milliárd forintos könnyítést jelentett be az önkormányzatoknak: jövőre megszűnne a területfejlesztési alapba történő befizetési kötelezettségük. A tárcavezető egyenesen a 2027-es költségvetés nagy nyerteseinek nevezte a településeket. A bejelentett intézkedés azonban nem jelenik meg külön nevesítve a törvényjavaslatban, így egyelőre az sem világos, hogy a megtakarítás a korábbi kormányzati vállalásokon felül értendő-e. A kötelezettség megszüntetését ugyanakkor más jogszabály is rendezheti. 

A kormány korábban 176 milliárdos önkormányzati többletről beszélt. Ez azonban nem 176 milliárd forintnyi új, szabadon elkölthető támogatást jelent: az összegbe a szolidaritási hozzájárulás mérséklését és Budapest közlekedési többletét is beleszámolták.

A kisebb településeknek meghirdetett Szent István Fejlesztési Alap 70 milliárdos kerete ugyan szerepel a költségvetésben, egyelőre azonban nem látható, hogy ebből az egyes települések mekkora támogatáshoz juthatnak. 

Karácsony már ünnepelt, Pintér óvatosságra intett

A Tisza-kormány bejelentéseit Karácsony Gergely főpolgármester már a részletes tervezet benyújtása előtt üdvözölte. Szerinte a „hét szűk esztendő” után 2027 az önkormányzatok fellélegzésének éve lehet.

A lelkesedést azonban nem minden városvezető osztotta. Pintér Bence, Győr polgármestere arra figyelmeztette Karácsonyt, hogy ne beszéljen valamennyi önkormányzat nevében. Szerinte a támogatások és az elvonások pontos ismerete nélkül nem lehet kijelenteni, hogy Győr jobban jár a változtatásokkal.

A most nyilvánosságra került országos előirányzatok önmagukban továbbra sem adnak választ arra, hogyan alakulnak az egyes városok tényleges bevételei és terhei. A főváros és a kerületek közötti parkolási vita pedig újabb példája annak, hogy a támogatások növekedésével párhuzamosan más bevételi források sorsa is bizonytalanná válhat.

A Tisza-kormány tehát több forrást ígér az önkormányzatoknak, a támogatások elosztása és több korábbi vállalás részletei azonban továbbra is kérdésesek. Így Karácsony Gergely optimizmusa ellenére egyelőre korántsem biztos, hogy minden településnek jut ok az ünneplésre.

 

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Pilhál Tamás
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Ursula szólásra emelkedett az Országházunkban (a kupola kissé megremegett, de bírta), nekem meg valamiért az „Egyedül vagyunk, Tibor” bonmot jutott eszembe.

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