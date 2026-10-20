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Karácsony Gergely tiszás propagandistaként ünnepli a költségvetést, a vidéki polgármesterekkel is összerúgta a port

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A főpolgármester szerint „hét szűk esztendő” után végre fellélegezhetnek az önkormányzatok. Győr polgármestere azonban felszólította, hogy ne beszéljen más települések nevében, Miskolc vezetője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Budapest ötször annyi közlekedési támogatást kapna, mint az összes vidéki város együttvéve.

Kárpáti András
2026. 10. 20. 13:05
Karácsony Gergely szinte ünnepelve fogadta a Tisza költségvetési terveit, de egyedül maradt az örömével. Fotó: Katona Vanda

Pintér arra is emlékeztette Karácsonyt, hogy 

a költségvetés részletei egyelőre nem ismertek,

ezért még azt sem lehet megállapítani, Győr valóban kedvezőbb pénzügyi helyzetbe kerül-e a következő évben. Ehhez ugyanis a szolidaritási hozzájárulás mellett valamennyi további teher és elvonás alakulását is figyelembe kellene venni.

A győri városvezető nem mulasztotta el megjegyezni, hogy Karácsony egészen más helyzetből szemlélheti a költségvetési terveket. „Ön mint kivételezett helyzetben lévő főpolgármester, ugyan már most örülhet a költségvetésnek” – írta, hangsúlyozva, hogy Győr esetében egyelőre korántsem ennyire rózsás a kép. 

„Győr egyelőre nem lélegezhet fel” – szögezte le.

Pintér a bejegyzést egy meglehetősen egyértelmű kéréssel zárta, hogy ne kelljen magyarázkodnia Karácsony szavai miatt: „Kérem, a jövőben nagyobb körültekintéssel járjon el.”

Többszörös kedvezmény Budapestnek

Nemcsak Győrben fogadták fenntartásokkal a fővárosból érkező optimizmust. Tóth-Szántai József, Miskolc fideszes polgármestere ugyan üdvözölte a vidéki városok közösségi közlekedésének állami támogatásáról szóló bejelentést, de egyúttal felhívta a figyelmet a tervezett forráselosztás jelentős különbségeire is.

A miskolci városvezető szerint a bejelentett számok alapján Budapest közösségi közlekedése további 50 milliárd forint állami támogatást kapna, miközben az összes vidéki városnak együtt mindössze 10 milliárd forint jutna ugyanerre a célra. 

A különbség tehát ötszörös, mégpedig a főváros javára. 

Tóth-Szántai az egy főre jutó támogatást mértékét is kiszámolta. Mint írta, Budapest mintegy 1,6 millió lakosára vetítve az 50 milliárd forint nagyjából 31 ezer forintot jelent fejenként. Ha Miskolc ugyanekkora fajlagos támogatást kapna, a város közösségi közlekedésére évente mintegy 4,3 milliárd forint jutna. Ehhez képest valamennyi vidéki város közösen osztozhatna a 10 milliárdos kereten.

A miskolci polgármester elismerte, hogy Budapest közlekedési rendszere méretében és feladataiban különleges, de szerinte a különbség így is akkora, hogy indokolt róla tárgyalni. „Én azt szeretném, hogy egy miskolci, egy debreceni, egy pécsi vagy egy szegedi ember közösségi közlekedése az állam számára ugyanannyit érjen, mint egy budapestié” – fogalmazott.

Bár Tóth-Szántai hangsúlyozta: örül annak, hogy a kormány visszaállítaná a vidéki közösségi közlekedés állami támogatását, azt is jelezte, hogy kiszámítható, arányos és hosszú távon fenntartható finanszírozási rendszert szeretne.

Karácsony már fellélegzett, a vidéki városok még számolnak

A három polgármester reakciója közötti különbség mindenesetre beszédes. Karácsony Gergely már a költségvetés részleteinek megismerése előtt szinte ünnepi hangulatban értékelte Magyar Péter bejelentéseit, és valamennyi önkormányzat számára kedvező fordulatot vetített előre. Fontos egyébként, hogy Karácsony Gergely korábban a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán már tárgyalt személyesen Magyar Péter miniszterelnökkel is. Ez volt az a tanácskozás, amely előtt összerúgta a port a kerületi polgármesterekkel, mert kiderült, hogy a parkolási bevételeket magához vonja a főváros a kerületektől. 

Pintér Bence is már többször kért találkozót Magyar Pétertől, majd miután a miniszterelnök hivatalba lépve már nem fogadta, a pénzügyminiszternél próbált szerencsét. Kármán András helyett végül csak Ruff Bálintig jutott, de a szolidaritási hozzájárulás alól nem kapott mentességet. A győri polgármester nem véletlenül figyelmeztetett arra, hogy a tényleges pénzügyi hatások egyelőre nem ismertek, Tóth-Szántai József pedig konkrét számokkal mutatott rá arra, hogy a főváros és a vidéki városok közlekedési támogatása között jelentős eltérés mutatkozik.

Megjegyezendő, hogy Magyar Péternek egyébként nem áll érdekében levegőhöz juttatni a nehéz anyagi helyzetben lévő önkormányzatokat, melyek élén kivétel nélkül óbaloldali vagy fideszes polgármesterek foglalnak helyet. Ha őket levegőhöz juttatná azzal önmagának teremthetne potenciális politikai ellenfeleket is. 

önkormányzatfőpolgármestergyőrkarácsony gergelypintér benceSzóljon hozzá!

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