Karácsony Gergely tiszás propagandistaként ünnepli a költségvetést, a vidéki polgármesterekkel is összerúgta a port

Pintér arra is emlékeztette Karácsonyt, hogy

a költségvetés részletei egyelőre nem ismertek,

ezért még azt sem lehet megállapítani, Győr valóban kedvezőbb pénzügyi helyzetbe kerül-e a következő évben. Ehhez ugyanis a szolidaritási hozzájárulás mellett valamennyi további teher és elvonás alakulását is figyelembe kellene venni.

A győri városvezető nem mulasztotta el megjegyezni, hogy Karácsony egészen más helyzetből szemlélheti a költségvetési terveket. „Ön mint kivételezett helyzetben lévő főpolgármester, ugyan már most örülhet a költségvetésnek” – írta, hangsúlyozva, hogy Győr esetében egyelőre korántsem ennyire rózsás a kép.

„Győr egyelőre nem lélegezhet fel” – szögezte le.

Pintér a bejegyzést egy meglehetősen egyértelmű kéréssel zárta, hogy ne kelljen magyarázkodnia Karácsony szavai miatt: „Kérem, a jövőben nagyobb körültekintéssel járjon el.”

Többszörös kedvezmény Budapestnek

Nemcsak Győrben fogadták fenntartásokkal a fővárosból érkező optimizmust. Tóth-Szántai József, Miskolc fideszes polgármestere ugyan üdvözölte a vidéki városok közösségi közlekedésének állami támogatásáról szóló bejelentést, de egyúttal felhívta a figyelmet a tervezett forráselosztás jelentős különbségeire is.

A miskolci városvezető szerint a bejelentett számok alapján Budapest közösségi közlekedése további 50 milliárd forint állami támogatást kapna, miközben az összes vidéki városnak együtt mindössze 10 milliárd forint jutna ugyanerre a célra.

A különbség tehát ötszörös, mégpedig a főváros javára.

Tóth-Szántai az egy főre jutó támogatást mértékét is kiszámolta. Mint írta, Budapest mintegy 1,6 millió lakosára vetítve az 50 milliárd forint nagyjából 31 ezer forintot jelent fejenként. Ha Miskolc ugyanekkora fajlagos támogatást kapna, a város közösségi közlekedésére évente mintegy 4,3 milliárd forint jutna. Ehhez képest valamennyi vidéki város közösen osztozhatna a 10 milliárdos kereten.

A miskolci polgármester elismerte, hogy Budapest közlekedési rendszere méretében és feladataiban különleges, de szerinte a különbség így is akkora, hogy indokolt róla tárgyalni. „Én azt szeretném, hogy egy miskolci, egy debreceni, egy pécsi vagy egy szegedi ember közösségi közlekedése az állam számára ugyanannyit érjen, mint egy budapestié” – fogalmazott.