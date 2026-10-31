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Újabb pofont kapott Paks II? Furcsa számok árulkodnak az atomerőmű jövőjéről

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A 2027-es költségvetés is tükrözi a paksi bővítés körüli bizonytalanságot: szűkülnek az állami források, nem látni az orosz hitelre vonatkozó tételeket.

Somogyi Orsolya
2026. 10. 31. 15:02
Újabb pofont kapott Paks II? Furcsa számok árulkodnak az atomerőmű jövőjéről
Az 5. blokk építése ugyan késik, mégis súlyos összegbe kerülne leállítani Fotó: Kövi Gergely Forrás: Paks II. Atomerőmű Zrt.

Aprópénz a társaságoknak

A 175 milliárdos tőkeemelés mellett a költségvetési javaslat csupán elenyésző tételeket rendel a projekthez: a Paks II. Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságoknak 40 millió forint jut. Emellett a törvényjavaslat előírja, hogy a Paks II. Atomerőmű Zrt.-nek 2027-ben havi egyenlő részletekben összesen 268,4 millió forintot kell befizetnie a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba; az indokolás szerint ez az összeg az új blokkok kiégett üzemanyagának átmeneti tárolásával kapcsolatos előkészítő feladatokat fedezi, és hozzátehetjük, ez nem tér el a megszokott rendtől.

Nyitás Amerika felé

A kormány az amerikai nukleáris együttműködés megerősítésével számol. Egy október 27-én benyújtott törvényjavaslattal a kabinet az Országgyűlés elé terjesztette a még februárban, az előző kormány idején megkötött magyar–amerikai megállapodás kihirdetését. A dokumentum az új nukleáris beruházásoknál amerikai reaktortechnológia és beszállítók bevonását ösztönzi, a lehetséges finanszírozók között pedig amerikai pénzintézetek, köztük az Egyesült Államok Export-Import Bankjának (EXIM) részvételével számol. Az egyezmény kiterjed kis moduláris reaktorok (SMR) építtetésére, nukleáris üzemanyag-ellátásra, valamint a nukleáris hulladékkezelésre. A magyar–amerikai megállapodás pénzügyi kötelezettséget nem ír elő.

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Pilhál Tamás
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Nemzeti grincs

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Ursula szólásra emelkedett az Országházunkban (a kupola kissé megremegett, de bírta), nekem meg valamiért az „Egyedül vagyunk, Tibor” bonmot jutott eszembe.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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