Súlyos intő jel Paksnak a finn kudarc: milliárdos pert és áramhiányt hozott a Roszatom kiebrudalása

A finn Hanhikivi atomerőmű visszamondása a Paks II projekt előtt komoly tanulsággal szolgál (Fotó: Rosatom)

Előrehaladott állapotban, de Paks II–nél hátrébb

A 2021 végi beszámolók szerint a helyszínen átlagosan napi 350, az év végén pedig már 500 ember dolgozott. Megkezdődött a munkagödör kiemelése, elkészült a hűtést szolgáló tengervíz-bevezető csatorna, és felhúzták a kiszolgáló létesítményeket, köztük az irodákat, műhelyeket és üzemi épületeket. Az orosz RAOS Project 2021 végén átadta az előzetes biztonsági jelentést a megrendelőnek, a Fennovoima pedig 2022 elején már arról számolt be, hogy a létesítési engedélyezés a célegyenesbe fordult, és néhány hónapon belül benyújtják a dokumentációt a nukleáris hatóságnak. Ezzel párhuzamosan zajlott a főberendezések gyártásának előkészítése, több nem nukleáris biztonsági osztályú elem gyártása pedig már meg is indult. A 2021-es ütemterv szerint 2022 nyarára várták a létesítési engedélyt, 2023 nyarára az építkezés kezdetét, 2029-re pedig a kereskedelmi üzem indulását. Ennél már jóval előrébb jár a Paks II beruházás.

A választottbíróság kimondta: jogellenes volt a felmondás

A döntő fordulat 2022. május 2-án következett be, amikor a Fennovoima felmondta az oroszokkal kötött szállítási szerződést. A finn fél a felhalmozódott késedelmekre, a kockázatok nem megfelelő kezelésére, valamint a 2022 februárjában kitört ukrajnai háború miatti geopolitikai és gazdasági bizonytalanságokra hivatkozott. Hárfás Zsolt mérnök, atomenergetikai szakértő lapunk megkeresésére kiemelte:

a lépést valójában egyértelmű belpolitikai nyomásgyakorlás előzte meg. Közvetlenül a háború kitörése után, 2022. február 25-én Mika Lintilä gazdasági miniszter a parlamentben közölte, hogy nem terjeszti a kormány elé az erőmű létesítési engedélyét, március 28-án pedig Vantaa város vezetése szólította fel az önkormányzati energiatársaságot a projektből való kiszállásra. A szerződésfelmondás tehát tisztán politikai indíttatású volt.

A Roszatom a kezdetektől vitatta a lépés jogszerűségét, hangsúlyozva, hogy a finneknek nem volt szerződéses alapjuk az egyoldalú bontásra, így az ügy nemzetközi jogvitába torkollott az elvégzett munkák ellenértéke, az előlegek és a kölcsönös kártérítési igények miatt. Már 2022 decemberében megszületett az első vitarendezési döntés, amely megállapította, hogy a Fennovoima szerződésszegő módon járt el. Négy évvel a leállítás után, 2026 októberében pedig a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) választottbírósága is megerősítette ezt az álláspontot. Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója a döntés kapcsán jelezte, hogy további perekben érvényesítik az igazukat, hozzátéve: ha a pereskedés helyett folytatják az építkezést, Finnország ma egy korszerű, megfizethető és zöld áramot termelő erőművel lenne gazdagabb.