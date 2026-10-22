Paks II: franciákra cserélné az oroszokat a Tisza-kormány? Újabb pletykák jelentek meg egy külföldi lapban

Több milliárd eurónyi kártérítéssel és kötbérfizetéssel kell számolnia a magyar félnek, de ez nem minden. A minden bizonnyal éveket igénybevevő beruházóváltás technológiaváltást is jelent, tehát a jelenlegi munkagödör nem felelne meg az új műszaki követelményeknek. Vagyis a már megépített részek költsége kidobott pénz, gyakorlatilag szinte teljesen elölről kellene kezdeni a beruházást.