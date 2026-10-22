Paks II: franciákra cserélné az oroszokat a Tisza-kormány? Újabb pletykák jelentek meg egy külföldi lapban

Néma csend Budapesten, értetlenkedés Moszkvában
A politikai alapú bizonytalanságkeltést jól mutatja, hogy a magyar kormány hónapok óta nem áll szóba a projekten dolgozó fővállalkozóval. Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója már júniusban diplomáciai csatornákon keresztül küldött levelet Budapestre, amelyben jelezte, hogy készek növelni az építési volument, és teljes mértékben nyitottak Paks II auditálására. Az orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője augusztusban is megerősítette, hogy a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezetőségének lecserélése óta semmilyen megkeresést vagy választ nem kaptak a magyar féltől.