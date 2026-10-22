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Paks II: franciákra cserélné az oroszokat a Tisza-kormány? Újabb pletykák jelentek meg egy külföldi lapban

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Paks II: franciákra cserélné az oroszokat a Tisza-kormány? Újabb pletykák jelentek meg egy külföldi lapban

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Milliárdos kártérítést és újabb csúszást hozhat a Roszatom lecserélése.

Somogyi Orsolya
2026. 10. 22. 16:55
Megállítaná a Roszatomot a Tisza-kormány – legalábbis az újabb pletykák szerint Fotó: Kövi Gergely Forrás: Paks II. Atomerőmű Zrt.
Felülnézetből Paks II munkagödre. A beruházásnak ebben az állapotában több mint kockázatos fővállalkozót cserélni (Fotó: Kövi Gergely / Paks II. Atomerőmű Zrt.)

Néma csend Budapesten, értetlenkedés Moszkvában

A politikai alapú bizonytalanságkeltést jól mutatja, hogy a magyar kormány hónapok óta nem áll szóba a projekten dolgozó fővállalkozóval. Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója már júniusban diplomáciai csatornákon keresztül küldött levelet Budapestre, amelyben jelezte, hogy készek növelni az építési volument, és teljes mértékben nyitottak Paks II auditálására. Az orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője augusztusban is megerősítette, hogy a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezetőségének lecserélése óta semmilyen megkeresést vagy választ nem kaptak a magyar féltől.

Azt mindenesetre látni kell, hogy nem olyan egyszerű feladat egy atomerőművi fővállalkozó lecserélére.

Több milliárd eurónyi kártérítéssel és kötbérfizetéssel kell számolnia a magyar félnek, de ez nem minden. A minden bizonnyal éveket igénybevevő beruházóváltás technológiaváltást is jelent, tehát a jelenlegi munkagödör nem felelne meg az új műszaki követelményeknek. Vagyis a már megépített részek költsége kidobott pénz, gyakorlatilag szinte teljesen elölről kellene kezdeni a beruházást.

Folytatjuk...

 

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