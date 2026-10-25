Paks II: Politikai pótcselekvés a Roszatom lecserélése, de megnéztük, melyik cég léphet a helyére

De vajon ez alkalmassá teszi a Westinghouse-t arra, hogy átvegye Paks II fővállalkozói szerepét, ahogyan azt az 1990-es években a csehországi Temelínben tette? – merülhet fel a kérdés, de párhuzamot vonni sietség lenne. Temelínben ugyanis a szovjet VVER–1000-es blokkok építése már nyolcvan százalékos készültségben járt, a reaktorok a helyükön álltak, a Westinghouse pedig cseh gépipari cégekkel közösen „csak” az irányítástechnikát és a fűtőanyagot cserélte nyugati típusúra. Paks II-nél viszont ma a munkagödör és a szerelőbeton van meg, maga a reaktor nincs a helyszínen.
Ha a Westinghouse-t bíznák meg fővállalkozóként, az amerikaiak a saját AP1000-es reaktorukat építenék meg, amihez a már kiöntött betont is fel kellene törni, az engedélyezést pedig a nulláról kellene kezdeni az Országos Atomenergia Hivatalnál. Ráadásul a két 1000 megawattos blokkal 400 megawattal kevesebb kapacitás épülne, mint az eredeti tervek szerinti, kétszer 1200-assal.
Említésre méltó még, hogy a Westinghouse sem klasszikus, saját kivitelező apparátussal rendelkező építőcég: ők a technológiát adják, az építéshez mindig külső óriásvállalatokkal – például az amerikai Bechtellel vagy a dél-koreai Hyundai Engineeringgel – kell konzorciumot alkotniuk. És finanszírozást sem kínálnak a projekthez úgy, ahogyan azt az orosz állami hitel biztosítja.
Dél-koreai és kínai alternatívák: geopolitikai és jogi akadályok
Műszaki és kivitelezési fegyelem szempontjából a dél-koreai állami KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) számít a világ egyik legmegbízhatóbb erőműépítőjének, tekintettel arra, hogy az Egyesült Arab Emírségekben a Barakah atomerőmű négy blokkját határidőre és költségkereten belül húzta fel. Nem véletlen, hogy Csehországban a dukovanyi bővítési tenderen az APR1000-es reaktorukkal legyőzték a francia EDF-et is.
A koreaiak közép-európai terjeszkedésének két dolog akadályozza. Egyfelől a reaktortechnológia amerikai gyökerei miatt a Westinghouse-szal éveken át tartó nemzetközi szabadalmi és exportkontroll-vitába keveredett az KHNP, másrészt a vesztes francia EDF Brüsszelben és a cseh hatóságoknál is megtámadta a cseh tender eredményét, tiltott állami támogatásra hivatkozva. Ha a Tisza-kormány az európai szankciós és politikai környezet egyszerűsítése miatt tenné ki a Roszatomot, aligha választhatná a brüsszeli és francia össztűz alatt álló koreai vállalatot.