Paks II: Politikai pótcselekvés a Roszatom lecserélése, de megnéztük, melyik cég léphet a helyére

A franciák persze nem is ismeretlenek Pakson. A Framatome (a később kieső németországi Siemens Energyvel közös konzorciumban) már elnyerte Paks II irányítástechnikai rendszerének szállítását, a meglévő négy blokkhoz pedig – igaz, orosz licenc alapján, francia–orosz együttműködésben – 2027-től ők szállítják az alternatív fűtőanyagot.

Csakhogy a beszállítás és a fővállalkozói szerep közötti különbség szakadéknyi. Az EDF zászlóshajója, az 1650 megawattos EPR (és annak egyszerűsített változata, az EPR1200) egészen más műszaki paraméterekkel rendelkezik, mint az orosz VVER–1200-as blokk. Semmit, így sem a paksi telephely hűtővíz-kapacitását, sem a Duna hőterhelését, sem az alapozást nem erre a típusra méretezték.

Még ennél is súlyosabb probléma az EDF saját kapacitáshiánya és előélete: a finnországi Olkiluoto–3, a franciaországi Flamanville–3 és a brit Hinkley Point C építése egyaránt több mint egy évtizedes csúszást és többszörös költségtúllépést halmozott fel.

A francia cég a belföldi reaktorflotta most futó megújítását (hat új EPR2 blokk előkészítését) is alig bírja szakemberrel és gyártókapacitással, ezért sejthető, hogy a paksi fővállalkozás átvétele beláthatatlan csúszást hozna nálunk. Ezt persze nem feltétlenül kell a francia atomenergia-ipar hibájaként felróni, inkább arra mutat rá, hogy az iparágban gyakran felemlegetett kivitelezési csúszások szokásosnak mondhatók.

Az amerikai Westinghouse: fűtőanyag-szállítóból fővállalkozó?

A másik nyugati szereplő az amerikai Westinghouse lehet, amely az AP1000-es reaktortípusával már erőteljesen megvetette a lábát a régióban. A Westinghouse építi Lengyelország első atomerőművét, Bulgáriában pedig a Kozloduj Atomerőmű 7. és 8. blokkjának megépítésére kötöttek megállapodást, és Ukrajnában is amerikai technológiájára alapoznák a háború utáni bővítést. Paksra is betették már a lábukat: a tavaly novemberi washingtoni megállapodás értelmében 2028-tól ők szállíthatnak amerikai gyártású VVER–440-es fűtőanyagot a jelenlegi paksi blokkokba.