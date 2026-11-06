„Köszönjük szépen a nagy semmit!” – Csalódott egészségügyi dolgozók kérik számon a minisztert

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Valóságos panaszáradat zúdult Hegedűs Zsoltra, miután az egészségügyi miniszter közzétette a jövő évre tervezett szakdolgozói béremelés részleteit és az új bértáblát. A Tisza-kormány által beharangozott, átlagosan 15 százalékos emelés helyett több ápoló mindössze 15–30 ezer forintos bruttó többletről számolt be, mások pedig attól tartanak, hogy az új besorolás miatt még rosszabbul is járhatnak. Az elégedetlenség akkora, hogy Hegedűs a saját bejegyzése alatt több hozzászólásban is igyekezett tisztázni a bérrendezés részleteit. A kommentelők közül többen a kormány ígéreteit kérik számon, egyikük pedig egyenesen arról írt, hogy elveszíti a Tiszába vetett hitét.

Kárpáti András
2026. 11. 06. 19:48
„Köszönjük szépen a nagy semmit!” – Csalódott egészségügyi dolgozók kérik számon a minisztert
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentett béremelése komoly elégedetlenséget váltott ki a szakdolgozók körében. Fotó: Székelyhidi Balázs

Magdolna két diplomával is megalázónak és sértőnek nevezte a számára kilátásba helyezett bérezést. Egy másik hozzászóló pedig egyenesen úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi bére magasabb, mint amit a meghirdetett emelés alapján kapna.

 

Attól tartanak, hogy még csökkenhet is a fizetésük

A tiltakozások jelentős része az új bértábla és a korábbi kiemelt kategória megszűnését érintette. Több hozzászóló szerint az intenzív, a sürgősségi vagy más különösen megterhelő munkát igénylő osztályokon a dolgozók hátrányba kerülhetnek az átalakítással.

 

Katalin arra hívta fel a figyelmet, hogy a 2024-es bértábla alapján a kiemelt kategóriában bruttó 498 és 770 ezer forint közötti alapbér volt megállapítható. „Ez nem emelés, konkrétan csökken az alapbére azoknak, vagy ugyanannyi marad, akik kiemelt osztályokon dolgoztak. Köszönjük a semmit!” – írta.

 

Egy másik kommentelő azt kérdezte a minisztertől, mi történik azokkal, akiknek az új bértábla alapján 40 ezer forinttal alacsonyabb alapbér járna. Mások a kiemelt osztályokon dolgozó ápolók korábbi bérbesorolását féltik.

„Köszönjük szépen a semmit. Kiemelt osztályon dolgozóknak, nálunk egy komplett intenzív osztálynyi szakdolgozónak konkrétan kevesebb lenne az alapbére. Ennyit a megbecsülésről” – fogalmazott Lázárné.

Mózes ugyancsak a kiemelt kategória megszüntetését kifogásolta, külön felhívva a figyelmet a fertőző osztályokon, a pszichiátrián, a sürgősségi ellátásban és az intenzív osztályokon dolgozók helyzetére. A bejegyzés alatt egy szakasszisztens azt is szóvá tette, hogy az új rendszer nem tesz megfelelő különbséget az asszisztensek és a magasabb képzettségű szakasszisztensek között.

Magyar Péter sem kímélték

A kommentelők között megjelent Magyar Péter is, de ő sem köszönte meg amit kapott a dolgozóktól. Egyikük elárult, hogy a nem átgondolta bértábla miatt 30 ezer forinttal kevesebbet fog keresni. Más szerint egyenesen a vicc kategóriába lehet sorolni az emelést, ugyanis az ő bére bruttó 3 ezer forinttal lesz több, ami nettóban még kevesebb. De van aki azt fontolgatja, hogy elmegy a Lidlbe dolgozni inkább.

 

 

Hegedűs a hozzászólások között magyarázkodott

Az elégedetlenségre maga az egészségügyi miniszter is reagált. Hegedűs Zsolt a saját bejegyzése alatt külön hozzászólásban bizonygatta, hogy a bérrendezés kikre terjed ki, majd a fizetések alakulásáról is további magyarázatot kínált.

„Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló szakdolgozók alapbére legalább 7,5 százalékkal emelkedik. A bértábla szerinti összegnél magasabb, már megállapított egyéni alapbér is megmarad” – hangsúlyozta.

Ez utóbbi állítás szerint a már megállapított, magasabb egyéni alapbérek nem csökkenhetnek pusztán az új táblázat miatt. A miniszter válasza azonban nem oszlatja el önmagában az összes, a korábbi kiemelt besorolások és a tényleges béremelés körül felmerült kérdést.

 

Hegedűs egy másik hozzászólásában részletesen felsorolta, hogy az emelés az alapellátásban, a járóbeteg- és fekvőbeteg-ellátásban dolgozó szakdolgozók mellett a műszaki, adminisztratív és informatikai munkatársakra is kiterjed. Érinti továbbá a háziorvosi praxisok, a betegszállítás, a dialízisellátás, az otthoni szakápolás és a hospice-ellátás munkatársait is.

 

A kormányzati tájékoztatás szerint az intézmények külön keretet kapnak a többletfeladatok, a nagyobb felelősség és a kiemelkedő teljesítmény díjazására.

 Több hozzászóló ugyanakkor éppen azt kifogásolja, hogy a kiemelten megterhelő munkakörök elismerése nem jelenik meg kellő egyértelműséggel az alapbérekben.

„Elveszik a hitem a Tiszában”

A hozzászólások között már nemcsak szakmai kifogások, hanem a Tisza-kormánnyal szembeni politikai csalódottság is megjelent.

Az egyik kommentelő arról írt, hogy a korábbi, 2024-es bértábla bevezetésekor is csökkent a fizetése, most pedig attól tart, hogy ismét hasonló helyzetbe kerül. „Amennyiben az a cél, hogy legyen még pár ezer pályaelhagyó az egészségügyben, hajrá! Ez a megfelelő út” – fogalmazott, majd hozzátette:

„Így elveszik a hitem a Tiszában. Ez a bértábla pontosan azt mutatja meg, hogy továbbra sem a megfelelő szakemberek készítették.”

Egy másik felhasználó szerint a béremelés nem lesz elegendő a szakdolgozók megtartására, ezért már a külföldi munkavállaláson is elgondolkodott. Mások a különböző egészségügyi szakmák közötti bérkülönbségeket kifogásolták, illetve azt, hogy a fizetésemelés nem fedezi a korábban megszűnt támogatások értékét.

 

 

Borítókép: Hegedűs Zsolt (fotós: Székelyhidi Balázs)

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