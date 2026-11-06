„Köszönjük szépen a nagy semmit!” – Csalódott egészségügyi dolgozók kérik számon a minisztert

Magdolna két diplomával is megalázónak és sértőnek nevezte a számára kilátásba helyezett bérezést. Egy másik hozzászóló pedig egyenesen úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi bére magasabb, mint amit a meghirdetett emelés alapján kapna.

Attól tartanak, hogy még csökkenhet is a fizetésük

A tiltakozások jelentős része az új bértábla és a korábbi kiemelt kategória megszűnését érintette. Több hozzászóló szerint az intenzív, a sürgősségi vagy más különösen megterhelő munkát igénylő osztályokon a dolgozók hátrányba kerülhetnek az átalakítással.

Katalin arra hívta fel a figyelmet, hogy a 2024-es bértábla alapján a kiemelt kategóriában bruttó 498 és 770 ezer forint közötti alapbér volt megállapítható. „Ez nem emelés, konkrétan csökken az alapbére azoknak, vagy ugyanannyi marad, akik kiemelt osztályokon dolgoztak. Köszönjük a semmit!” – írta.

Egy másik kommentelő azt kérdezte a minisztertől, mi történik azokkal, akiknek az új bértábla alapján 40 ezer forinttal alacsonyabb alapbér járna. Mások a kiemelt osztályokon dolgozó ápolók korábbi bérbesorolását féltik.

„Köszönjük szépen a semmit. Kiemelt osztályon dolgozóknak, nálunk egy komplett intenzív osztálynyi szakdolgozónak konkrétan kevesebb lenne az alapbére. Ennyit a megbecsülésről” – fogalmazott Lázárné.

Mózes ugyancsak a kiemelt kategória megszüntetését kifogásolta, külön felhívva a figyelmet a fertőző osztályokon, a pszichiátrián, a sürgősségi ellátásban és az intenzív osztályokon dolgozók helyzetére. A bejegyzés alatt egy szakasszisztens azt is szóvá tette, hogy az új rendszer nem tesz megfelelő különbséget az asszisztensek és a magasabb képzettségű szakasszisztensek között.