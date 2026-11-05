Nem árulja el a minisztérium, mi történt a budapesti kórházakban – bírósághoz fordul a Magyar Nemzet

A szociális tárca válaszából ugyanakkor az is kiderült, hogy az idősek otthonaiban és a gondozóházakban országosan több tízezer ember vár elhelyezésre. A minisztérium tájékoztatása szerint az idősek otthonaiban 45 236, a gondozóházakban pedig további 2834 ember szerepelt a várakozók között. A fővárosi telephelyeken 7803 férőhely állt rendelkezésre.

A válasz azonban nem adott egyértelmű képet arról, hogy a budapesti kórházakban hány olyan beteg tartózkodott, aki már nem igényelt aktív egészségügyi ellátást, de a megfelelő szociális férőhely hiányában nem lehetett elbocsátani. Arra sem kaptunk megnyugtató választ, hogy létezik-e összehangolt, konkrét intézkedésekkel és határidőkkel alátámasztott válságkezelési program az egészségügyi és a szociális ágazat között.

Hány beteg rekedt a kórházakban?

A most megválaszolatlanul maradt adatigénylésünkben tíz témakörben kértünk tájékoztatást. Egyebek mellett a budapesti kórházak 2026. október 1. és 16. közötti belgyógyászati kapacitásadataira voltunk kíváncsiak, intézményenkénti és napi bontásban. Kértük a rendelkezésre álló, betöltött és szabad ágyak számát, valamint azt is, hány beteg várt kórházi felvételre, illetve hány esetben nem lehetett a kapacitáshiány miatt azonnal biztosítani az ellátást.

Külön rákérdeztünk az október 14. és 16. között kialakult ügyeleti nehézségekre, az érintett intézményekre, valamint az ezekkel kapcsolatban készült jelentésekre és helyzetértékelésekre is.

A szociális ellátásra váró betegek helyzete szintén kiemelt része volt a megkeresésünknek. Arra kértünk adatokat, hány olyan beteg tartózkodott a fővárosi kórházakban, akinek egészségi állapota már nem indokolta az aktív fekvőbeteg-ellátást, de szociális, tartós ápolási vagy szakápolási intézményi elhelyezésre várt. Azt is tudni szerettük volna, hány esetben akadályozta a megfelelő férőhely hiánya a kórházi elbocsátást.