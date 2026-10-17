Belgyógyászatok az összeomlás szélén – ha van is vészhelyzeti terve a Tisza-kormánynak, titkolja

Utóbbitól elsősorban arra vártunk választ, mekkora kapacitással rendelkezik jelenleg a szociális ellátórendszer, hány olyan beteg vár elhelyezésre, akinek már nincs szüksége aktív kórházi kezelésre, illetve

milyen intézkedésekkel kívánják enyhíteni a kórházakra nehezedő terhet.

Az egészségügyi minisztériumnak ennél részletesebb kérdéseket tettünk fel. Arra voltunk kíváncsiak, pontosan milyen problémák jelentkeztek az elmúlt napokban a budapesti belgyógyászati ügyeleti ellátásban, mely intézményeket érintették a nehézségek, és mi okozta azokat.

Rákérdeztünk arra is, hogy Hegedűs Zsolt pontosan mire utalt a szociális ágazat elégtelenségével, milyen hiányosságokat azonosítottak, és milyen konkrét intézkedéseket tartanak szükségesnek az egészségügyi és a szociális ágazat szorosabb összehangolásához.

Azt is szerettük volna megtudni, hogy a kialakult helyzetben mekkora szerepet játszottak azok a betegek, akik szociális ellátásra szorulnak, illetve azok, akik már nem igényelnek aktív egészségügyi ellátást, de szociális elhelyezés hiányában nem tudják elhagyni a kórházat. Arra is rákérdeztünk, rendelkeznek-e erről pontos adatokkal.

Arra is választ vártunk, mi oldja meg a helyzetet

Az egészségügyi tárcától azt is megkérdeztük, hogy történt-e egyeztetés Hegedűs Zsolt és Kátai Németh között a problémák kezeléséről, és ha igen, milyen konkrét megállapodások születtek a két tárca között. Fontos kérdés volt az is, hogy milyen azonnali intézkedések tették lehetővé az ügyeleti ellátás normalizálódását, és várható-e újabb fennakadás a hidegebb időjárás beköszöntével.

Végül arra is választ kértünk, milyen közép- és hosszú távú intézkedéseket terveznek a probléma kezelésére, milyen határidőkkel számolnak, és milyen költségvetési forrásokat biztosítanak mindehhez.

A két minisztérium egyik kérdésünkre sem válaszolt.

Így egyelőre arra sincs hivatalos válasz, hogy pontosan mekkora kapacitáshiány alakult ki, hány beteget érint a probléma, mekkora terhet jelentenek a szociális ellátásra várók a belgyógyászati osztályokon, és milyen konkrét intézkedésekkel készül a kormány a következő, várhatóan nagyobb terhelést jelentő időszakra.