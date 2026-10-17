Belgyógyászatok az összeomlás szélén – ha van is vészhelyzeti terve a Tisza-kormánynak, titkolja

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Miközben Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint a fővárosi belgyógyászati ellátásban kialakult nehézségek hátterében az egészségügyi és a szociális rendszer problémái is állnak, a Magyar Nemzet kérdéseire sem az egészségügyi, sem a szociális és családügyi minisztérium nem válaszolt. Lapunk többek között arra volt kíváncsi, pontosan mi okozta a fennakadást, hány beteget érint a probléma, és milyen intézkedésekkel kívánják elkerülni az újabb válsághelyzetet.

Gábor Márton
2026. 10. 17. 12:30
Fotó: Bach Máté

Utóbbitól elsősorban arra vártunk választ, mekkora kapacitással rendelkezik jelenleg a szociális ellátórendszer, hány olyan beteg vár elhelyezésre, akinek már nincs szüksége aktív kórházi kezelésre, illetve 

milyen intézkedésekkel kívánják enyhíteni a kórházakra nehezedő terhet.

Az egészségügyi minisztériumnak ennél részletesebb kérdéseket tettünk fel. Arra voltunk kíváncsiak, pontosan milyen problémák jelentkeztek az elmúlt napokban a budapesti belgyógyászati ügyeleti ellátásban, mely intézményeket érintették a nehézségek, és mi okozta azokat.

Rákérdeztünk arra is, hogy Hegedűs Zsolt pontosan mire utalt a szociális ágazat elégtelenségével, milyen hiányosságokat azonosítottak, és milyen konkrét intézkedéseket tartanak szükségesnek az egészségügyi és a szociális ágazat szorosabb összehangolásához.

Azt is szerettük volna megtudni, hogy a kialakult helyzetben mekkora szerepet játszottak azok a betegek, akik szociális ellátásra szorulnak, illetve azok, akik már nem igényelnek aktív egészségügyi ellátást, de szociális elhelyezés hiányában nem tudják elhagyni a kórházat. Arra is rákérdeztünk, rendelkeznek-e erről pontos adatokkal.

Arra is választ vártunk, mi oldja meg a helyzetet

Az egészségügyi tárcától azt is megkérdeztük, hogy történt-e egyeztetés Hegedűs Zsolt és Kátai Németh között a problémák kezeléséről, és ha igen, milyen konkrét megállapodások születtek a két tárca között. Fontos kérdés volt az is, hogy milyen azonnali intézkedések tették lehetővé az ügyeleti ellátás normalizálódását, és várható-e újabb fennakadás a hidegebb időjárás beköszöntével.

Végül arra is választ kértünk, milyen közép- és hosszú távú intézkedéseket terveznek a probléma kezelésére, milyen határidőkkel számolnak, és milyen költségvetési forrásokat biztosítanak mindehhez.

A két minisztérium egyik kérdésünkre sem válaszolt.

Így egyelőre arra sincs hivatalos válasz, hogy pontosan mekkora kapacitáshiány alakult ki, hány beteget érint a probléma, mekkora terhet jelentenek a szociális ellátásra várók a belgyógyászati osztályokon, és milyen konkrét intézkedésekkel készül a kormány a következő, várhatóan nagyobb terhelést jelentő időszakra.

A tárca ugyanakkor az Index kérdéseire válaszolva cáfolta, hogy központi döntés állna a helyzet mögött. Válaszuk szerint az Egészségügyi Minisztérium

nem adott ki olyan utasítást, amely a krónikus belgyógyászati osztályokon az új betegek felvételének általános felfüggesztését, az önellátásra képtelen betegek ellátásának megszüntetését vagy a kórházi tartózkodásuk meghosszabbításának általános tilalmát írná elő.

A minisztérium, az Indexnek küldött válaszában elismeri, hogy az elmúlt napokban „ellátásszervezési nehézségek” alakultak ki. Ezeket szerintük az érintett intézmények együttműködése kezelte. 

A főváros húsz férőhellyel segít

A kialakult helyzet rendezésébe a főváros is bekapcsolódott: Karácsony Gergely főpolgármester jelezte, hogy húsz férőhelyet biztosítanak az ellátottak számára a fővárosi hajléktalan kórházban.

A tárcákat a megkeresésre adott válaszukkal kapcsolatban továbbra is várjuk, az esetlegesen beérkező válaszokat pedig haladéktalanul közöljük.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bach Máté)

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