Lakiteleken tartják a digitális polgári körök első országos táborát

A lakiteleki tábor ezen folyamat következő állomása:

ezúttal nem egyetlen nagygyűlés, hanem egy egész hétvégét felölelő közéleti és közösségi rendezvény keretében találkozhatnak egymással a digitális polgári körök tagjai és a jobboldal meghatározó szereplői.

A helyszínválasztás sem véletlen: Lakitelek a magyarországi konzervatív, nemzeti közélet egyik emblematikus helyszíne. A Lakiteleki Népfőiskola története az 1980-as évek ellenzéki, nemzeti értelmiségi mozgalmaihoz, az 1987-es lakiteleki találkozóhoz, valamint a rendszerváltás időszakához kapcsolódik. A mostani rendezvény ezt a politikai és közösségi örökséget kapcsolja össze a jobboldal digitális térben megszerveződő új közösségeivel.