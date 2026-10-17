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Lakiteleken tartják a digitális polgári körök első országos táborát

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A digitális polgári körök első országos táborát rendezik meg szombaton és vasárnap Lakiteleken. A kétnapos eseményre mintegy ezer résztvevőt várnak, a programban pedig a Fidesz és a KDNP politikusai, valamint a jobboldali közélet és média ismert szereplői is részt vesznek.

Gábor Márton
Forrás: MTI2026. 10. 17. 8:50
Fotó: ALEX RAKO

A lakiteleki tábor ezen folyamat következő állomása: 

ezúttal nem egyetlen nagygyűlés, hanem egy egész hétvégét felölelő közéleti és közösségi rendezvény keretében találkozhatnak egymással a digitális polgári körök tagjai és a jobboldal meghatározó szereplői.

A helyszínválasztás sem véletlen: Lakitelek a magyarországi konzervatív, nemzeti közélet egyik emblematikus helyszíne. A Lakiteleki Népfőiskola története az 1980-as évek ellenzéki, nemzeti értelmiségi mozgalmaihoz, az 1987-es lakiteleki találkozóhoz, valamint a rendszerváltás időszakához kapcsolódik. A mostani rendezvény ezt a politikai és közösségi örökséget kapcsolja össze a jobboldal digitális térben megszerveződő új közösségeivel.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Digitális Polgári Kör)

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Pilhál György
idezojelekbaloldal

Leszámolni vele

Pilhál György avatarja

– A baloldal a politikában is radikális, erőszakos eszközökkel dolgozik, nem egyszerűen meg akarja nyerni a választási versenyt, de meg akarja szüntetni a versenytársait.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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