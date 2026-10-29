Orvost vesztek a Temuról? – konkrétumok még nincsenek a várólista-csökkentésről, de húszmilliárdot elköltenek rá

Egy másik kommentelő azt írta, ideje lenne csinálni valamit.

Jó, tudom, a vármegye-táblák előnyt élvezek

– tette hozzá. Egy másik hozzászóló a kommentek olvastán arra a következtetésre jutott, hogy a Tisza Párt kétharmados többsége nem tartott sokáig. Úgy vélte, ha ez így folytatódik, a kormányzat el lesz takarítva.

A várólisták hosszával kapcsolatban egy kommentelő megjegyezte: öt hónap múlva mehet szemvizsgálatra, akkorra kapott időpontot. A hozzászóló azt a kérdést tette fel:

Ez már a gyorsított pálya?

Egy másik kommentelő az kérdezte: „Hol rövidebb a várakozás? A krematóriumban?”

Egy újabb hozzászóló pedig azt szeretné megtudni, hogy a várólistacsökkentésre szánt összeg benne van-e a büdzsében. Ha nincs, akkor ez is csak egy ígéret, ami megy a padlásra a többihez.

Egy másik hozzászóló a poszt szóhasználatát átvéve azt írta: „Az a fájdalom, hogy ti vagytok kormányon. Remélem, nem lesz hosszú a várakozási idő, amíg eltűntök!”