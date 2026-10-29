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Orvost vesztek a Temuról? – konkrétumok még nincsenek a várólista-csökkentésről, de húszmilliárdot elköltenek rá

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Bár konkrétumok még mindig nem derültek ki a kormány várólista-csökkentési programjáról, azt már tudni lehet, hogy húszmilliárd forintba fog kerülni. A Magyarország Kormánya Facebook-oldalon legalábbis erről tettek közzé egy bejegyzést. A hozzászólók többsége a konkrétumokat hiányolja, egy részük pedig arra kíváncsi, hogy honnan lesz elegendő orvos.

Gidró Kriszta
2026. 10. 29. 12:48
Orvost vesztek a Temuról? – konkrétumok még nincsenek a várólista-csökkentésről, de húszmilliárdot elköltenek rá
Fotó: Polyák Attila

Egy másik kommentelő azt írta, ideje lenne csinálni valamit.

Jó, tudom, a vármegye-táblák előnyt élvezek

– tette hozzá. Egy másik hozzászóló a kommentek olvastán arra a következtetésre jutott, hogy a Tisza Párt kétharmados többsége nem tartott sokáig. Úgy vélte, ha ez így folytatódik, a kormányzat el lesz takarítva.

 
 

A várólisták hosszával kapcsolatban egy kommentelő megjegyezte: öt hónap múlva mehet szemvizsgálatra, akkorra kapott időpontot. A hozzászóló azt a kérdést tette fel:

Ez már a gyorsított pálya?

Egy másik kommentelő az kérdezte: „Hol rövidebb a várakozás? A krematóriumban?”

 
 

Egy újabb hozzászóló pedig azt szeretné megtudni, hogy a várólistacsökkentésre szánt összeg benne van-e a büdzsében. Ha nincs, akkor ez is csak egy ígéret, ami megy a padlásra a többihez.

Egy másik hozzászóló a poszt szóhasználatát átvéve azt írta: „Az a fájdalom, hogy ti vagytok kormányon. Remélem, nem lesz hosszú a várakozási idő, amíg eltűntök!”

 
 

 

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