Nincs kötelező biztosítása annak a kínai luxusautónak, amivel Magyar Péter öccse furikázik
Magyar Márton elismerte, hogy valóban használta a közel 70 millió forintos Zeekr 9X-et. De állítása szerint mindössze néhány napra kapta kölcsön az autót, és továbbra is egy hétéves Suzukival jár.
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