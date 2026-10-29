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Kijózanító számítás: sokaknak egy gyorséttermi szendvics árát adja csak oda a Tisza adócsökkentése

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Újabb ellenzéki kritika érkezett a kormány tervei között szereplő adójóváírásról.

Jakubász Tamás
2026. 10. 29. 10:15
Kijózanító számítás: sokaknak egy gyorséttermi szendvics árát adja csak oda a Tisza adócsökkentése
Tégláról téglára? Kérdés, hogy a Tisza egyik legnagyobb választási ígéretének lesz-e érdemi hatása. Fotó: Török János

Csak egy szendvics?

– Érdemes számolni – ezzel kezdte a beterjesztett törvényjavaslat értékelését lapunknak Szalai Piroska. A Fidesz gazdaságpolitikusa kifejtette: ha bruttó 340 ezer forint körüli minimálbérrel számolunk jövőre, a hat százalékpontos adócsökkentés havonta közel húszezer forintot jelentene. Az országgyűlési képviselő kitért arra is, hogy – szemben a kormányzati kommunikációval – minimálbérért 2-300 ezer ember dolgozik csupán hazánkban. – Tehát milliós sokaságról nincs szó – húzta alá. Ezután áttért a bevezetendő adójóváírásra, amely a minimálbér kétszereséig, nagyjából havi bruttó 680 ezer forintig egyre csökkenő mértékben mérsékelné majd az adót. A minimálbér tehát 9 százalékkal adózna, a duplája és az afeletti összegek pedig 15 százalékkal. A kettő között egyre nőne a közteher.

Tömegek lesznek, akik alig kapnak majd havonta egy-két ezer forintos adócsökkentést. Lesz, akinek elenyésző összeggel, havonta egy gyorséttermi szendvics árával csökken majd az adója a tiszás szabályok nyomán

– fogalmazott az ellenzéki képviselő.

Szalai Piroska hasonlóan hatástalannak nevezte a kormány másik két adócsökkentését. A vényköteles gyógyszerek már korábban megszavazott áfacsökkentéséről a politikus azt mondta: sokak a megtakarításból még egy szendvicset sem tudnak venni, legfeljebb egy-két gombóc fagylaltot. Szerinte a tűzifa forgalmi adójának már szintén élő mérséklésétől sem remélhető sokkal több, a tüzelő ára ugyanis már most magasabb, mint az áfacsökkentés előtt volt.

Ellenben a kormány törvénytervezeteiben húsz adóemelő lépés található, amelyekkel összességében sokkal többet szed vissza a Tisza, mint amennyit az adócsökkentésekkel kienged. A tehernövelés 500 milliárd forint

– mondta a képviselő, majd úgy fogalmazott: kevesen kapnak keveset, sokaktól viszont nagyon sokat von el az állam. Szalai Piroska szerint – bármit is állít Magyar Péter – a költségvetés nem az igazságosság költségvetése, ahogy a kormány sem az adócsökkentés kormánya.

Átverés?

A képviselő véleménye kapcsán felidézhető lapunk elemzése, amelyben arra mutattunk rá, hogy miközben a kampányban a Tisza a közszféra megannyi foglalkozási ágában 25 százalékos bruttó béremelést ígért, addig most, kormányon, ennél jóval kisebb nettó növelést vezet be. Ilyen értelemben az adójóváírás azt leplezi el, hogy Tisza kihátrál a választási ígéreteiből.

Borítókép: Építkezés Ópusztaszeren, 2021-ben

szjaadójóváírásSzalai PiroskaSzóljon hozzá!

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