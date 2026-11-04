Lesz piaca az LNG-nek

Energetikai szempontból az adriai folyosó felértékelődése egyértelmű válasz Közép-Kelet-Európa és a Nyugat-Balkán földrajzi kiszolgáltatottságára. A régió gáz- és olajellátásában a keleti vezetékes szállítások kiváltására vagy kiegészítésére a déli irány jelenti a legkézenfekvőbb alternatívát, ám a meglévő infrastruktúra – mindenekelőtt a horvátországi Krk szigetén működő LNG-terminál és a hozzá kapcsolódó szárazföldi vezetékrendszer – szűk keresztmetszetei és árazási vitái rendszeresen korlátot szabnak a nagyobb volumenű behozatalnak. Emellett a nyugat-balkáni államok, például Albánia vagy Montenegró tengerpartján évek óta napirenden van új fogadókapacitások és gázerőművek létesítése, amelyek egyszerre szolgálnák a helyi szénalapú áramtermelés kiváltását és a közép-európai továbbítást.

Ha nem lesz orosz gáz, legalább egy magyar vállalat nyerhet

A 4iG és a Sentinel Midstream partnersége ezekre a szűk keresztmetszetekre kínálhat piaci választ. Új adriai tárolói és szállítási útvonalak megnyitásával közvetlen csatorna jöhet létre az amerikai LNG-exportőrök és a közép-európai felvevőpiac között, ami javítja a térség energiaellátásának diverzifikáltságát és kiszámíthatóságát, különös tekintettel az orosz forrású gázimport hosszú távú jövőjének esetlegességére. Az előzetes megállapodás egyúttal azt is jelzi, hogy a 4iG a távközlési és digitális hálózatok után a fizikai energiaellátási útvonalak piacán is regionális közép-európai és balkáni szereplővé kíván válni.